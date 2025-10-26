Desalojan varias viviendas tras un incendio en una finca rústica de Santa Margalida

Un incendio en una finca rústica del municipio de Santa Margalida (Mallorca) ha obligado a la Guardia Civil a desalojar varias viviendas con cuatro personas dentro, dos varones de 55 y 53 años de edad y dos mujeres de 65 y 51 años.

El incendio se declaró en la tarde de este pasado sábado, cuando el Puesto Principal de Santa Margalida recibió una llamada de teléfono en la que un ciudadano informaba a los agentes de un incendio en la finca donde reside.

Tras el aviso, una patrulla de seguridad ciudadana se desplazó rápidamente hasta el lugar y dieron el aviso al 112 mientras se adentraban en cada finca colindante, cuyas viviendas empezaban a estar afectadas por las llamas y la gran cantidad de humo negro, para realizar el desalojo de las personas que pudieran estar aún en el interior.

En la finca afectada se encontraban dos personas intentado sofocar el incendio con una manguera y ambos presentaban evidentes síntomas de estar afectados por el humo, consiguiendo los agentes evacuar al matrimonio a un lugar seguro hasta la llegada de los servicios de bomberos que consiguieron sofocar el fuego, el cual se había extendido aproximadamente una hectárea.

Finalmente, la rápida intervención de los agentes evitó daños mayores y garantizó la seguridad de los vecinos afectados por el incendio