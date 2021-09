Fueron cinco goles, pero pudieron ser diez o incluso más. Mallorca y Osasuna se liberaron de sus corsés defensivos y se lanzaron a un partido loco de ataque en el que los navarros salieron injustamente recompensados gracias a un tanto en el minuto 88 del joven canterano Javi Martínez que no refleja lo que sucedió sobre el terreno de juego, con hasta 15 remates de los locales sobre la meta de Sergio Herrera.

Osasuna fue el que dio primero con un zurdazo del lateral Cote al que no pudo llegar el meta eslovaco Dominik Greif, debutante en el partido. Greif llegó a tocar el balón, pero no pudo evitar que besara las mallas. Fue un duro golpe del que se repuso inmediatamente el Mallorca. Dos minutos más tarde Salva Sevilla botó un córner y Dani Rodríguez, en el área pequeña, cabeceó a placer ante Sergio Herrera.

A partir de ahí comenzó un intercambio de golpes que pudo acabar con más goles en cualquiera de las dos porterías. Baba obligó a intervenir a Sergio Herrera, Greif estuvo excelente en un remate desde fuera del área de Moncayola y Kang Inn Lee mandó una falta fuera por centímetros. Son Moix asistió estupefacto a un partido loco que estaba claro que iba a ofrecer más movimientos en el marcador.

Y así fue en una recta final de primera parte frenética en la que el Mallorca creó hasta cuatro ocasiones claras de gol, incluyendo una de Amath en la que se fue de hasta cuatro defensas para acabar estrellando su disparo contra el cuerpo del portero. Parecía imposible batir a Sergio Herrera, pero en el cuarto y último minuto de prolongación Fer Niño cazó un rebote y le superó con calidad.

El 2-1 era un resultado maravilloso, pero muy corto tal y como estaba la matinal. A los 58 minutos Iñigo Pérez botó una falta desde la derecha y colocó el balón en la mismísima escuadra para firmar el empate a dos y volver a comenzar de nuevo.

El Mallorca, sin embargo, no fue en la segunda parte el mismo que en la primera porque Fer Niño se lesionó en la acción siguiente y Abdón no ofreció el mismo rendimiento en la punta de ataque. Tampoco Lago mejoró al coreano Kang y el equipo perdió mucho fuelle ofensivo. Osasuna, mientras, fue introduciendo cambios cada vez más decisivos y a los 88 minutos, cuando parecía que el empate no iba a moverse, un centro desde la derecha de Nacho Vidal lo remató en el área Javi Martínez por debajo del cuerpo de Greif, que no estuvo rápido.

Todo parecía visto para sentencia, pero quedaba aún tiempo para la jugada surrealista del día. A los 93 minutos el árbitro señaló penalty por un codazo clarísimo de Unai García sobre Jaume Costa. Dani Rodríguez tomó el balón, lo depositó en el punto de cal y se preparó para ejecutarlo, pero cuando estaba a punto de iniciar la carrera el VAR le hizo saber al colegiado que en la acción previa Ángel había incurrido en fuera de juego. Es cierto que el canario estaba más adelantado, pero era en una jugada anterior. El penalty tuvo que haberse lanzado.

Al final, con once minutos sobre el tiempo reglamentario, se certificó la primera derrota en casa del Mallorca esta temporada. El equipo se queda con ocho puntos y con cara de tonto, porque no mereció semejante castigo. Ahora toca ir a Levante a puntuar para no agravar los problemas.