Construyen sin permiso un almacén para depositar residuos en el paseo del Molinar de Palma

Construyen sin permiso un almacén para depositar residuos en paseo del barrio del Molinar de Palma. Según explica la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), se ha edificado cerca del edificio del pequeño y remodelado puerto para depositar desechos de este espacio y también del restaurante colindante que carece de su autorización para estar en este sitio.

Tras tener constancia de su ubicación en este privilegiado entorno urbano, la entidad conservacionista en materia de patrimonio ARCA ha hecho público un comunicado en el que critica la ubicación de esta caseta en medio del paseo porque «perjudica la imagen del conjunto y especialmente en la zona de estancia con bancos que se creó a propósito», ya que se puede ver que la construcción está casi pegada a algunos de esos bancos.

«La APB nos informó de que aunque se tiene que buscar un lugar para acumular los residuos, ese lugar donde se ha construido no cuenta con su autorización para estar allí», apuntan desde ARCA y exigen la demolición de la construcción y que se busque un sitio más discreto e integrado para acumular los residuos del puerto.

«En un lugar tan visible y céntrico respecto al paseo se produce un perjuicio paisajístico y dificulta también el disfrute público del paseo y de la zona de descanso».

Por otra parte, el restaurante, como cualquier otro abunda la entidad, «debe gestionar sus residuos dentro del espacio que tiene concedido y, a nuestro juicio, no debe crear ninguna construcción auxiliar».

Tras recordar que ARCA participó activamente con otras entidades en la lucha por preservar el puerto del Molinar y su edificio y que la APB invirtió mucho dinero público en conservar y recuperar el edificio original del puerto y hacer un paseo en condiciones ganando muchos metros cuadrados, «ahora el concesionario no puede dañar esta inversión pública con una nueva edificación no consensuada». Por ello, reclaman el derribo de esta construcción situada en medio del paseo que se ha construido sin permiso.