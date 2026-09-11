El Consell de Mallorca conmemora los 100 años de ‘La Balanguera’ con una mirada a los orígenes del himno de Mallorca

El Consell de Mallorca ha conmemorado este viernes el centenario de la versión musicada de La Balanguera con el acto La Balanguera: orígens d’un himne, celebrado en la Sala de Plenos del Palau del Consell en el marco de la Diada de Mallorca 2026, dedicada este año al estreno de la versión musical del poema de Joan Alcover.

La jornada se ha iniciado con la interpretación de Cançó dels pins, de Joan Alcover, a cargo de la cantante, cantautora y compositora Marga Pocoví. El acto ha permitido repasar la historia de uno de los principales símbolos culturales e identitarios de Mallorca a través de una exposición de manuscritos, partituras y documentos originales vinculados a los orígenes y la evolución de La Balanguera.

La celebración ha contado con la participación del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y de la musicóloga Eugènia Gallego, especialista en cultura popular y tradicional de Mallorca. Galmés ha destacado que «La Balanguera es mucho más que una canción: es una pieza que forma parte de la memoria sentimental de los mallorquines y que ha logrado unir generaciones alrededor de una misma voz».

El presidente insular ha señalado que la conmemoración del centenario «nos da la oportunidad de volver a los orígenes, de conocer a las personas, los documentos y las músicas que hay detrás de este símbolo y, sobre todo, de reivindicar el valor de nuestra cultura y de nuestra lengua». Asimismo, ha subrayado que la Diada de Mallorca constituye una oportunidad para transmitir a las nuevas generaciones «un patrimonio que no es solo nuestro, sino que hemos recibido de las generaciones que nos han precedido y que tenemos la responsabilidad de mantener vivo».

Por su parte, Eugènia Gallego ha ofrecido una exposición sobre la historia de La Balanguera y las diferentes tradiciones musicales vinculadas a la pieza, tomando como referencia los documentos originales expuestos en la Sala de Plenos. La muestra permite recorrer la evolución de la obra a través de distintas épocas y autores y poner en relación la tradición popular, la creación musical y el poema de Joan Alcover.

Entre los documentos expuestos figura el manuscrito de La Balanguera, partitura coral de Antoni Noguera (1860-1904), procedente del Fondo Documental de la Universitat de les Illes Balears, así como el manuscrito de La Balanguera para cossiers de Manacor, incluido en Cantos, bailes y tocatas populares de Mallorca, del mismo compositor y conservado también en el fondo documental de la UIB.

La exposición incorpora además la partitura para piano Balaguera, de Antoni Noguera, publicada en el Álbum musical de compositores mallorquines de 1893, y La Valanjera, una pieza de la Plagueta de tecla datada aproximadamente entre 1833 y 1850 y conservada en el Archivo Histórico de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de Palma.

Otro de los documentos destacados es la versión de Amadeu Vives (1871-1932), con poesía de Joan Alcover, a través de la edición original para voz y piano firmada por el compositor y procedente de una colección particular. La selección se completa con diversos documentos relacionados directamente con Joan Alcover, entre ellos una carta dirigida a Lluís Canals con cabecera del Círculo Mallorquín y una fotografía original del poeta, ambas conservadas en la Biblioteca Lluís Alemany del Consell de Mallorca.

La documentación expuesta permite poner en valor la trayectoria de La Balanguera antes de su conversión en himno oficial de Mallorca y mostrar la diversidad de fuentes literarias, musicales y populares que confluyeron en la composición.

‘La Balanguera’, uno de los ejes del Año Alcover

La conmemoración se enmarca también en el Año Joan Alcover, impulsado por el Consell de Mallorca con motivo del centenario de la muerte del poeta. Durante este 2026, la institución ha desarrollado distintas iniciativas para reivindicar la figura y la obra de Alcover, entre las cuales destaca la renovación de la exposición permanente Joan Alcover, el poeta cavaller en Ca n’Alcover.

La nueva propuesta museográfica pone en valor la trayectoria literaria del autor e incorpora también documentación relacionada con el proceso de composición musical de La Balanguera y con su posterior conversión en himno de Mallorca.

El Llibre de franqueses, un año más en la Sala de Audiencias

En el marco de la programación de la Diada de Mallorca, el Palau del Consell ha acogido también, un año más, la exposición del Llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca en la Sala de Audiencias.

El códice del siglo XIII, conocido como códice Burgues-Forteza, conserva los derechos y libertades otorgados por el rey Jaime I a favor de Mallorca y el juramento posterior del rey Jaime II, realizado el 12 de septiembre de 1279. El ejemplar, que pertenece a la familia Zaforteza, conserva también el sello del rey Jaime I y está considerado una de las piezas bibliográficas más valiosas de la historia de la isla.