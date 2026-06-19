El Consell cierra este verano el Hipódromo de Son Pardo en Palma para unas obras pendientes desde hace 25 años

El Consell de Mallorca cierra este verano el Hipódromo de Son Pardo en Palma para unas obras pendientes desde hace 25 años. Las instalaciones actuales acumulan un cuarto de siglo de uso sin una renovación integral, por lo que esta actuación resulta necesaria para garantizar la seguridad, la calidad deportiva y la conservación del recinto.

El cierre de las pistas de Son Pardo se prolongará aproximadamente durante dos meses, coincidiendo con la ejecución de los trabajos previstos para los meses de julio y agosto. Durante este periodo no se disputarán carreras en el hipódromo palmesano y las nueve jornadas de competición previstas se trasladarán al Hipódromo de Manacor.

Una vez finalizadas las obras, Son Pardo reabrirá sus pistas con unas instalaciones completamente renovadas y adaptadas a las necesidades actuales de la competición.

El Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM), organismo dependiente del Consell de Mallorca, ha iniciado ya los trabajos previos necesarios para acometer esta renovación integral de las pistas de Son Pardo, una actuación muy esperada por el sector que permitirá modernizar una infraestructura clave para la práctica del trote en Mallorca.

Una vez completado el calendario de carreras previsto antes del inicio de las obras, las pistas cerrarán sus puertas este 19 de junio para preparar todas las actuaciones técnicas previas al inicio de los trabajos, previsto para el próximo mes de julio. Durante este periodo, toda la actividad deportiva se trasladará temporalmente al Hipódromo de Manacor.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha señalado que esta actuación supone «un paso muy importante para seguir mejorando las infraestructuras hípicas de Mallorca y responder a una reivindicación histórica del sector». Asimismo, ha explicado que «la renovación de las pistas de Son Pardo permitirá ofrecer unas condiciones mejores para la competición y los entrenamientos, reforzando además el papel del hipódromo como referente del trote balear».

Por su parte, el conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha destacado que “cumplimos el compromiso adquirido con el sector de llevar a cabo una reforma tan esperada como necesaria”.