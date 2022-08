Coco de Mer gana la Multihull Cup de este año en Port Adriano

Coco de Mer se ha convertido este domingo en el merecido ganador de la Copa Multicascos 2022, superando finalmente una larga secuencia en el subcampeonato.

El Gunboat de 66′ diseñado por Morrelli & Melvin había terminado en segundo lugar en tres de las cuatro ediciones anteriores de la regata, pero rompió el gafe con un barrido limpio de tres victorias consecutivas para llevarse el trofeo, según ha informado la organización en un comunicado.

Detrás de ellos, en la última regata, el Allegra de 85′ se saltó la salida y tuvo que volver a cruzar la línea, y aunque se recuperó rápidamente para liderar en el agua, volvió a ser superado en la tercera posición, esta vez por una cuestión de segundos en tiempo corregido, por el R-Six, y el HH66 registró su tercer segundo puesto consecutivo.

Tim Thubron, táctico de Coco de Mer, celebraba en el muelle de Port Adriano, la victoria: «Estamos muy contentos porque es nuestra primera gran victoria en la Copa Multicasco, después de haber sido subcampeones antes. El tiempo ha sido un poco complicado a veces, con poco viento, pero hemos hecho tres buenas regatas y creo que hemos hecho lo suficiente para demostrar que lo merecíamos. Allegra nos superó el año pasado y quizá esta vez hayamos cambiado las tornas. Siempre navegan bien, pero creemos que este año les hemos tomado la medida».

Y añadió: «En tierra, Port Adriano ha sido un gran anfitrión, es un lugar encantador y la hospitalidad ha sido increíble. Imagino que volveremos el año que viene para disfrutar más de lo mismo».

Por su parte, los asiduos a la copa Multihull R-Six, que han estado en todas las pruebas de Mallorca y ganaron la edición inaugural de 2016, estaban encantados con su segundo puesto. Estamos contentos con el resultado y nos hemos esforzado al máximo», dijo Robert Janecki, patrón del catamarán con tripulación polaca. «A veces ha sido un trabajo duro, ya que somos bastante pesados y con poco viento puede ser difícil. Pero nos gusta el lugar y el buen ambiente de la regata nos hace sentir como en casa. También es un privilegio competir contra tan buenos regatistas», afirmó.

Aunque decepcionados por terminar en tercera posición, los defensores del título a bordo del Allegra, diseñado por Nigel Irens, también disfrutaron del desafío de la Multihull Cup. El táctico Paul Larsen manifestó: «La regata fue realmente buena y nos vino bien estar en la parte de atrás, ya que tuvimos que navegar casi a la perfección para tener siquiera una oportunidad de navegar con el barco a sus números en las condiciones que tuvimos. Los otros chicos mejoran cada vez más y navegan muy bien, y eso nos mantiene en nuestro juego. Disfrutamos mucho de los recorridos barlovento-sotavento, aunque no hicimos grandes salidas, y eso es culpa mía».

Andy Claughton, del Offshore Racing Congress, que evaluó el sistema de clasificación por hándicap, también alabó la calidad de la flota reunida: «El nivel de la navegación en los últimos tres días ha sido excepcional, con un verdadero talento, y los propios barcos han estado muy bien preparados».

Y tras la entrega de premios, el director del evento, Andrea Grimm, declaró: «Siempre ha sido un verdadero placer navegar en esta regata. Siempre es un verdadero placer organizar la regata Multihull Cup, sobre todo porque atrae a un grupo maravilloso de regatistas. Esta ha sido nuestra quinta edición y es fantástico ver que los equipos vuelven año tras año. Por supuesto, nada de esto sería posible sin el duro trabajo de un gran equipo y el apoyo de nuestros socios, especialmente el de nuestro maravilloso anfitrión, Port Adriano».

Grimm también destacó las continuas contribuciones de Rigging Projects, cuyo suministro de botellas oceánicas reutilizables y el patrocinio de la estación de agua CleanWave contribuyeron a que la Multihull Cup recibiera recientemente la certificación de plata de la organización Sailors for the Sea Clean Regatta, Save the Med, North Sails y Silent-Yachts, el constructor pionero de catamaranes con energía solar que proporcionó barcos de seguimiento VIP durante la regata.