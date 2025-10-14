El CN Arenal gana la Liga Iberdrola formando equipo con el RCN Valencia

La quinta edición de la Liga Iberdrola se ha cerrado en aguas de la bahía de Calpe con una jornada maratoniana que ha coronado a las chicas del Solgreen, con gallardete del Real Club Náutico Valencia y el Club Náutico Arenal, como nuevas campeonas de España de vela femenina. La tripulación liderada por Elena de Tomás se ha impuesto en la final de este circuito nacional, que han coorganizado la Real Federación Española de Vela y el Real Club Náutico Calpe, a pesar de que el Surne y el Unisa han sido mejores en la ronda clasificatoria.

Los 14 equipos y 70 mujeres de la final de la Liga Iberdrola –cifras que marcan récord de participación- han sido convocadas en el Real Club Náutico Calpe a primera hora de la mañana, para empezar las pruebas a las 10:00 horas. Las lluvias intermitentes del amanecer han dado paso a cielos despejados a lo largo del día, con vientos subiendo en intensidad, lo que ha permitido disputar todas las pruebas de la ronda clasificatoria y las tres Medal Races, de puntuación doble y no descartables.

Las diez mangas clasificatorias se han celebrado con vientos medios pero exigentes para los monotipos Tom 28 del RCN Calpe, con lo cual ha entrado en juego la habilidad de las tripulaciones en este tipo de condiciones. El Surne bilbaíno, del RCMA-RSC, ha sido el equipo más sólido y con un segundo y tres triunfos parciales ha accedido a las Medal Races en la posición de honor, seguido por el Unisa del RCN Calpe y por el Solgreen del RCN Valencia y CN Arenal. El Team RCNGC del RCN Gran Canaria, el Sailing Point del CN Altea y el Ganbatte del RCN Calpe han logrado también el pase a estas finales.

En las Medal Races, el Solgreen ha echado mano de temple y con dos segundos y un cuarto ha logrado alzarse con la victoria de la final en Calpe. Con este triunfo el equipo combinado del RCN Valencia y el CN Arenal, formado por Elena de Tomás, Martina Lodos, Obdulia Fernández, Sarai de Tomás y Andrea Perelló, sella también el título de campeonas de España de vela femenina, como ganadoras de la Liga Iberdrola 2025, cogiendo el relevo del equipo del CN Arenal que venció el año pasado.

Elena de Tomás ha explicado la clave de la victoria: “Ha sido un campeonato muy duro porque todas las tripulaciones han estado luchando por el podio, pero nosotras hemos sabido corregir los errores que hemos tenido al principio y así nos llevamos el campeonato. La clave del éxito ha sido trasladar la buena amistad que tenemos en el equipo a una buena comunicación a bordo. Estamos muy felices de habernos proclamado ganadoras de la Liga Iberdrola 2025 y campeonas de España”.

En la final de Calpe, ha subido al segundo cajón del podio el Unisa de Sara Momplet, uno de los dos equipos locales, que se ha quedado a solo tres puntos de las vencedoras. El Team RCNGC del RCN Gran Canaria, liderado por Inés Martín-Urda, ha completado el podio.

En la clasificación del circuito, tras el Solgreen el Team RCNGC se ha llevado el título de subcampeonas de España, mientras que el bronce ha sido para el Surne del RCMA-RSC, con Joana Abasolo a la caña.

La Liga Iberdrola es el circuito nacional de vela femenina organizado por la Real Federación Española de Vela, en colaboración con los clubes náuticos huéspedes, con el objetivo de impulsar la participación de más mujeres en este deporte y de ofrecer una plataforma para su desarrollo como regatistas. Cinco etapas han compuesto la quinta edición: Getxo (marzo), Altea (abril), Las Palmas de Gran Canaria (mayo), Palma (septiembre), y la final de Calpe de este fin de semana.

El presidente de la Real Federación Española de Vela, Joaquín González Devesa, que ha asistido a esta jornada de cierre, ha destacado que “el récord de participación de la final de la Liga Iberdrola en Calpe, con 15 equipos inscritos y 14 tripulaciones participantes por una baja de último momento, confirman que el circuito crece en interés, lo que significa que estamos atrayendo a más mujeres a la vela. Además, ofrece una plataforma de mejora y desarrollo de las regatistas, y les da experiencia para luego integrarse en tripulaciones de crucero si lo desean”.