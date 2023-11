Los pactos de Sánchez con los independentistas y la concesión de la amnistía al prófugo de la justicia Carles Puigdemont ha provocado que Palma estalle de rabia e indignación. Más de 10.000 ciudadanos de la capital balear se han congregado este domingo frente a la Delegación de Gobierno en una manifestación histórica. OK DIARIO ha acudido a la protesta convocada por el PP para conocer las opiniones de muchos asistentes, los cuales coinciden todos en que la unidad de España está en serio peligro y que las concesiones a los independentistas violan la igualdad de todos los españoles.

La gran mayoría de ellos piensa que la concentración de este domingo en la capital balear ha sido todo un éxito. Este ciudadano ha manifestado que el acto «ha sido muy tranquilo y muy pacífico. El objetivo es que hubiera mucha gente y la ha habido». Por otro lado, ha asegurado que «hoy hemos reivindicado lo que pensamos, y es que Sánchez está vendiendo España a trozos».

Por otro lado, esta ciudadana ha explicado que «es la primera vez que me manifiesto en 51 años. Queremos la unidad de España y la igualdad de los españoles». Para ella no hay ni debería haber ciudadanos de primera y de segunda: «Todos somos iguales». Además, ha afirmado que los asistentes a esta protesta «somos super pacíficos y no somos de extrema derecha. A lo mejor ni somos del PP, aquí ha habido gente de todos los partidos, no queremos la separación de España, queremos la unidad, eso es lo único que pedimos».

Otro ha destacado que en la manifestación «no solo ha habido miles de patriotas, sino también muchos votantes del PSOE que yo he podido hablar con ellos y también han apoyado este acto para protestar contra un golpe de estado por parte de un dictador. Ha sido todo un éxito». En relación a los pactos de Sánchez, ha asegurado que se trata de «empeorar lo que hizo Zapatero, es un autócrata, se ha cargado la separación de poderes por siete votos». Por último, ha sentenciado que «esto es el comienzo de una dictadura».

Sin embargo, para esta ciudadana palmesana «ha faltado gente hoy, podría haber habido mucha más porque somos muchos los que estamos en contra de lo que está pasando en España». Además, ha explicado que «no somos de un partido, simplemente somos españoles, que es lo mas importante. La amnistía me parece fatal, España no se puede partir, lo le deberían dejar hacerlo».

España lleva más de una semana sumida en manifestaciones frente a las sedes del PSOE. Mallorca no ha sido una excepción y lo de hoy es una protesta más, esta vez con el PP al frente. En relación a esto, otra manifestante ha asegurado que «saldremos las veces que se necesario por salvar la democracia. Lo de Sánchez es un asalto al poder, un golpe de estado. La Constitución y la democracia es algo que pertenece a todos los españoles, y es algo que debemos votar todos los españoles, no solo unos».

Por último, este asistente ha manifestado que «lo que está haciendo Sánchez en este país es muy grave. Esto sólo lo puede parar la sociedad civil. No sé como acabará esto pero habrá que paralizarlo con una huelga general». Asimismo, ha destacado que «esta concentración es el primer paso para la defensa de la unidad de España. Están rompiendo nuestro país y están generando un malestar a nivel europeo. Por último, ha afirmado que «me siento desprotegido por el gobierno que nos ha llevado a la gran destrucción de España».

Protestas en toda España

Todo el país ha explotado este domingo en un clamor contra los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo. Las protestas convocadas por el PP en las 52 capitales de provincia contra las cesiones de Sánchez han sido masivas y han desbordado todas las previsiones.

En Madrid, la más multitudinaria, cerca de un millón de personas han lanzado un grito unánime contra la amnistía y la investidura del presidente en funciones. Los asistentes han desbordado la Puerta del Sol. Entre los participantes, entre los cuales se ha visto a familias enteras, se han escuchado gritos de «¡¡España no se vende!!» y «¡¡No nos rendiremos!!». Los asistentes han portado pancartas con lemas como Clamor español, Sánchez dimisión, España en pie, Amnistía no o La democracia en España está en riesgo. La Delegación del Gobierno ha rebajado la asistencia a 80.000 personas.

Por otro lado, en Galicia se han concentrado 30.o000 personas en las protestas convocadas por el PP en las cuatro capitales de provincia contra las cesiones de Sánchez; en Santander, 20.000; 50.000 en Valencia; 6.000 en Cáceres; 10.000 en Toledo; 35.000 en Murcia; 50.000 en Sevilla o 52.000 en Málaga.