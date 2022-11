Ciudadanos exige a Armengol que deje de mostrarse ambigua ante los mensajes anti turísticos

«Exigimos a la presidenta Armengol que deje su ambigüedad y defienda el turismo como principal fuente de riqueza y generador de empleo de nuestras Islas». Así lo ha declarado la coordinadora y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament Balear, Patricia Guasp, quien ha anunciado que «este martes, en el pleno, preguntaré a la presidenta Armengol por las acciones llevadas a cabo por el Govern en la World Travel Market de Londres», tras el ruido mediático generado por los partidos que forman parte del Pacte.

«Desde Ciudadanos llevamos mucho tiempo avisando de la peligrosidad y el riesgo de los mensajes anti turismo de los socios de Armengol y de Cladera», ha señalado Guasp, quien ha expresado que «nos sumamos a la llamada de atención de la Federación Hotelera de Mallorca ante estas declaraciones irresponsables contra el turismo por parte de representantes públicos tanto del Govern como del Consell».

En este sentido, Guasp ha exigido que «el señor Negueruela y las señoras Armengol y Cladera dejen su ambigüedad, que sean claros y que dejen de estar rendidos a los socios nacionalistas de Més y populistas de Podemos».

Asimismo, la portavoz de la formación liberal en Baleares ha asegurado que «tenemos demasiadas duplicidades, tanto los ayuntamientos como los Consells, como el Govern, tienen competencia en promoción turística, con sus propias empresas públicas para la promoción del turismo», y ha reclamado «el cierre de la AETIB, porque actualmente es una oficina que gestiona la recaudación del ITS». «Todos estos proyectos turísticos pedimos que se gestionen en la Oficina de Inversiones Estratégicas, creada por la Conselleria de Fondos Europeos».

Finalmente, Guasp ha remarcado que «desde Cs no queremos hacer un uso partidista del turismo, que es nuestra fuente de ingresos, donde hay muchos puestos de trabajo en juego y es el motor económico de nuestras Islas. No nos alegra la mala imagen que se da en el exterior del Govern y de las Islas y no nos vamos a sumar a las críticas como han hecho otros partidos de la oposición».