Si el Cádiz le gana en su estadio al Rayo, en un partido que acabará dos horas y media antes de que comience el choque de Balaídos, el Mallorca saltará al campo a sólo dos puntos del descenso. De ahí la importancia, como dijo ayer LGP en rueda de prensa, de «puntuar como sea» tras haber sufrido tres derrotas consecutivas ante Betis, Valencia y Real Sociedad.

El Celta, que causó una gran impresión en Palma en la primera vuelta, es uno de los peores equipos como local de la categoría, y además llega al partido en un mal momento de forma de alguno de sus jugadores claves, como Iago Aspas o Santi Mina. De hecho, este último apunta al banquillo en beneficio del brasileño Galhardo. Parece una buena oportunidad para el Mallorca, que no pierde en Vigo desde el año 2006. Sus tres últimas visitas a Balaídos se han saldado con una victoria y dos empates.

Clement Grenier es la gran novedad del Mallorca en la convocatoria que ha hecho pública esta tarde Luis García Plaza. El centrocampista francés viajó ayer «para conocer al grupo», según ha dicho el entrenador en la rueda de prensa, pero cuenta con la licencia federativa y no es descartable que se siente en el banquillo. «A lo mejor para Madrid o Espanyol podremos empezar a contar con él».

Baba será la gran novedad en el once, pero no está «para aguantar los 90 minutos», según ha confesado también el técnico. El ghanés formará pareja en medio campo con el mallorquín Antonio Sánchez, lo que dejará en el banquillo a Salva Sevilla. «Habrá algunos cambios, pero no demasiados», ha anticipado Luis García Plaza sobre la alineación de esta tarde. El entrenador sabe que su equipo necesita volver a puntuar y así lo ha admitido en la conferencia de prensa. «No vale sólo con las buenas sensaciones. Hay que sumar como sea».

Pita Ortiz Arias, que no le trae buenos recuerdos al Mallorca esta temporada. Le dirigió en Palma ante Osasuna (2-3 para los navarros) y en Villarreal (3-0 para los castellonenses, en un partido en el que expulsó a Russo). Será, en cambio, el primer partido que le pite al Celta.