El presidente del PP Nacional, Pablo Casado, ha prometido que subirá el plus de residencia a los funcionarios del Estado de Baleares cuando llegué al Gobierno de España. En este sentido, la líder del partido en las Islas, Marga Prohens, presentó recientemente una enmienda a los Prespuestos Generales del Estado (PGE) que fue rechazada por Pedro Sánchez. La medida compensará el incremento del coste de la vida en Baleares por el factor de insularidad.

En el marco del XII Congreso del Sindicato Unificado de Policía (SUP), el líder del PP ha asegurado que dará respuesta a una de las mayores demandas de los funcionarios del Estado en las Islas. Además de la equiparación salarial para los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, ha prometido garantizar los complementos retributivos. Casado ha señalado que, cuando Gobiernen, el plus de residencia y la equiparación se incluirán en los PGE. Además, ha recordado que su formación presentó una enmienda a los actuales para subsanar «esta desigualdad» y que fue rechazada.

Sánchez no sólo ha orquestó un paripé con el Régimen Especial de Baleares (REB) y dejó, de nuevo, a las Islas sin convenio de carreteras, sino que impidió que se aumentara el plus de residencia. Prohens propuso una subida de 16 millones para los funcionarios del Estado, pero el presidente del Gobierno prefirió oponerse. Es decir, votó en contra de compensar la insularidad que tanto perjudica a las Islas. Una decisión que contó con el beneplácito de Francina Armengol. Y es que la presidenta del Govern hace todo lo posible por no salirse de las directrices marcadas por el PSOE, aunque ello sea contrario a Baleares.

La oposición del Gobierno implica que esta enmienda ni siquiera se podrá debatir en la tramitación de los PGE en el Congreso. El Ejecutivo fundamentó su no conformidad acogiéndose al artículo 134.6 de la Constitución. Cabe destacar que además de la propuesta de Prohens, el Ejecutivo ha bloqueado 150 enmiendas más presentadas por el PP. De esta forma, Sánchez impidió que se pueda mejorar el plus a los funcionarios del Estado en Baleares. El único argumento presentado por el Gobierno es que «no es posible cuantificar el coste porque no se conocen todas las variables que inciden» y que «implica mayor coste de personal».

Prohens aseguró que a pesar de la oposición de Sánchez y la nula colaboración de Armengol, seguirá defendiendo la necesidad de compensar la insularidad. Con su apoyo, Casado le da a Prohens un argumento más contra el Govern. El de que si los populares gobiernan en España y en Baleares, las Islas contarán con un aliado en el ejecutivo estatal, no como sucede ahora.

El líder del PP también ha prometido que la equiparación salarial y la subida de la retribución afectará a los agentes de otras regiones. Así, además de Baleares, se verán beneficiados los funcionarios del Estado de Campo de Gibraltar y de Cataluña.