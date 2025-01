Es sin duda uno de mis cisnes más queridos, y admirados. Presenta libro con un título que no la podría definir mejor Pasión por la vida, una pasión real, que conozco de cerca, pues la impone en todo lo que hace y dice, y ha sido la medicina perfecta para su supervivencia. Los que no la conocen pueden pensar que en Carmen habita únicamente una mujer rica y frívola, además de guapa, que sólo se preocupa por ella misma. Y no se equivocan en absoluto.

Nada de lo que acabo de escribir es malo en el contexto de una mujer que ha tenido que reinventarse en plena madurez para no dejarse morir. Morir de pena, algo inconcebible para la sociedad de hoy, que nos obliga a ser y estar en todo momento como unas castañuelas. Quedarse viuda joven de un guapo y rico argentino que la adoraba y del que estaba y está profundamente enamorada la dejó hundida. Como ella reconoce, si hubiera podido concebir hijos habría sido quizás diferente, pero superar ese luto necesitó de medidas urgentes que tomar. Hasta ese momento, Carmen de la Lomana no había tenido ni tenía intención de ser o convertirse en personaje publico, pero el destino, la fama, la eligió. Ya deberían saber que uno no elige ser famoso o famosa, es la fama quien lo hace.

Estábamos en el momento de la viudez joven y triste de nuestra protagonista, sola en Bilbao, con casa en Menorca para los veranos que hasta entonces habían sido divertidos y románticos, con planes apetecibles para hacer en pareja, y de repente la nada. El matrimonio había comprado como inversión un piso en Madrid. Nunca habían pensado trasladarse a vivir a la capital, al menos fueran jóvenes y las cosas fueran viento en popa. Y de repente se paró el mundo. La nada. Y ahí apareció, como Carmen, en forma de piso cerrado que abría las puertas a la vida, a una nueva vida de joven, guapa, inteligente, rica y viuda. Todos esos atributos, que deberían ser positivos y reveladores de una mujer valiente y decidida en Madrid se le pusieron en contra.

Las mandamases de la sociedad la recibieron como un peligro que desestabilizaría su posición en el centro de un país que las idolatraba u odiaba cada semana en las revistas de sociedad. Eran cuatro, siempre las mismas, y no tenían que hablar ni opinar, salvo estar guapas y elegantes. Con eso la prensa de la época tenia bastante. Y de repente surgió, sin ella pretenderlo, un nuevo personaje que llamaba la atención por su elegancia, por su falta de esnobismo, por su interés por las cosas. Una señora educada y culta que llevaba sus vestidos de Dior o Chanel pagados siempre de su bolsillo, que no pedía nada prestado y que sin embargo estaba dispuesta a dar mucho a quién lo necesitara.

Carmen llegó a Madrid, y triunfó, poco a poco, pese a las puertas que se le cerraban en las narices, obviamente porque la veían como a una enemiga. Un día fue invitada a un programa de televisión y la vida le cambió para siempre. Se comió la cámara, mostró sin ambages su ideario político que defiende todavía hoy como una líder. Se nos reveló una mujer que no era un objeto, era una luchadora elegante que se sabia ganar bien la vida, y que lo más importante, sabia que decir, y que responder. Una señora en la época de los silencios que venía para hacer mucho ruido, coincidiendo además con el declive de las que se habían posicionado en su contra, por roba maridos.

Carmen no se ha vuelto a casar, sigue enamorada de su chileno, no ha roto los lazos que le atan a él. Que duro es ser viuda en nuestra sociedad, que cruel y inhumano. La pasión por la vida hizo que la que no era nadie, según se decía, mientras se contaban historias que la desacreditaban y a mi me parecían lo más, hasta convertirla en una de mis heroínas. Cuando nos conocimos ya era archi famosa, estaba en el cenit de su llegada a la gloria que proporciona la popularidad por sorpresa.

Acompañarla es un espectáculo, porque la gente la quiere. Se abren puertas por doquier, todo son sonrisas, y selfis. Carmen lo asume como parte de una nueva vida en la que se siente cómoda, feliz como una niña convertida en princesa, de las que sueñan siendo realistas. Carmen influye y lo disfruta, tiene opinión, la que podría tener cualquier señora conservadora de toda la vida pero que no cierra caminos a las nuevas ideas.

Apareció Podemos, y lejos de alejar al enemigo como si de la peste se tratara, se hizo su amiga.

Y acabo con una anécdota que he vivido a su lado durante algunos años. Solemos visitar juntos la feria ARCO, justo el día que la visitan los Reyes, protegidos por varios cordones de seguridad ante el entusiasmo de los ciudadanos que quieren verlos de cerca aunque sea en Ifema. Son los mismos que se declaran republicanos a muerte, pero que en la catedral de la vanguardia y la innovación que es la feria de arte contemporáneo más importante de España, contagiándose unos a otros, se mueren por una foto con los Reyes.

Carmen sabe dónde colocarse para poder saludar cómodamente a la Reina Letizia y al Rey Felipe sin tener que pasar por ningún tumulto. Lo sorprendente es que no es ella la que se acerca cual fan alocada por los brillos de la Corona, que al parecer curan todo, como en la era medieval, considerada milagrosa y de origen divino. La Corona moderna y democrática que hoy disfrutamos es la que se acerca a saludar a Carmen Lomana con una sonrisa en los labios, para un momento el cortejo que la sigue y tras cruzar unas palabras amables, avanza hacia adelante. Carmen jamás me ha explicado el porque de esa deferencia de la Reina de España con ella, ni lo hará. Es una señora que cuenta sólo lo que debe y conviene, aunque sus silencios son siempre evocadores de algo grande y mucho más profundo de lo que la gente cree.

Su vida, su casa, su entorno, su profesionalidad son reales, no un decorado hecho a medida de la estrella. Esa es la gran diferencia, la que la hace única desde la pasión por vivir que contagia en cada aparición. Debería contarles lo dramático y a la vez cómico del día en que se decretó el toque de queda durante la pandemia. Nos pilló en su casa de Madrid, justamente, pero es tan jugoso que lo dejaremos para otra ocasión, si me dejan claro.