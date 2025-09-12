A capitán muerto, capitán puesto

Sergi Darder se ha convertido en el cuarto capitán del primer equipo del Mallorca, elegido mediante sufragio entre sus compañeros. Nunca he entendido por qué tiene que haber tantos. Con uno debería bastar, un suplente por si acaso el titular enferma o se lesiona. Pero debo de estar muy equivocado desde el momento en que Jagoba Arrasate amenaza con designar al quinto elemento. Los internacionales podrían haber votado por correo. O ya habían regresado de sus compromisos internacionales…… con sus respectivas selecciones. No adelantemos acontecimientos.

La movida originada por Dani Rodríguez no deja de provocar cambios o, mejor dicho, situaciones. Un caso mal abierto y peor cerrado que, sin embargo, ha venido de perlas a los ejecutivos al amparo de Andy Kohlberg, el presidente, para tapar el mar de fondo en algunos de los departamentos bajo la dirección de Alfonso Díaz, el CEO y la pésima campaña de fichajes de la que Pablo Ortells se permite presumir.

El asunto del llamado «Tigre de Betanzos» solamente tiene una solución y, más pronto que tarde, habrá que tomarla: dinero. ¡Vaya novedad! Se llega a un acuerdo para rescindir su contrato, lo que implica el pago de una indemnización y la libertad para que pueda fichar en enero con otro club o se le abona la totalidad del mismo y se agradecen los servicios prestados aunque sea de cara a la galería. Cualquier otra opción es mala para las tres partes: club, plantilla y cuerpo técnico.

Cierto es que, como en otros asuntos, se está haciendo tarde. Marca de la casa. Siempre llegan con los mercados cerrados o decisiones a golpe de improvisación, salvo aquellas ajenas al mismísimo objeto social de la SAD que no sirven para marcar goles pero, en cambio, distraen de la árdua tarea de no encajarlos.