Cae en Ibiza un narco colombiano que convirtió su piso en un laboratorio de cocaína rosa: se enfrenta a cinco años de cárcel
La Policía Nacional desmanteló en su vivienda un centro de procesamiento con más de 300 gramos de MDMA, ketamina y dosis listas para la venta
Una maceta vaciada de tierra en un hotel de Mallorca destapa una gigantesca red de tráfico de tusi
Las fuerzas de seguridad han asestado un duro golpe al mercado del tusi y a la distribución de drogas sintéticas en las Pitiusas. La Fiscalía del Área de Ibiza ha solicitado formalmente una pena de cinco años de prisión y el pago de una multa de 31.000 euros para un ciudadano de nacionalidad colombiana, acusado de haber transformado su vivienda particular, ubicada en la capital ibicenca, en un auténtico centro logístico dedicado a la elaboración, empaquetado y posterior venta de peligrosas sustancias estupefacientes.
El operativo policial se desencadenó el pasado 28 de septiembre de 2022. En esa fecha, agentes especializados de la UDYCO de la Policía Nacional irrumpieron en el inmueble del sospechoso mediante un mandamiento judicial de entrada y registro.
Durante la inspección del piso, los investigadores localizaron todo el instrumental técnico necesario para el procesamiento y preparado del material ilícito, como básculas de precisión, bolsas con autocierre diseñadas para la dosificación individual y una cantidad no especificada de dinero en efectivo procedente de las transacciones previas. Sin embargo, lo que más impresionó a los agentes desplegados fue el volumen de la sustancia intervenida.
En el interior de la vivienda se incautaron más de 300 gramos de MDMA (sustancia conocida popularmente como tusi o cocaína rosa) en comprimidos y en polvo rosa, caracterizados por un elevado nivel de pureza, así como mezclas altamente adictivas compuestas por ketamina y MDMA, preparadas y listas para su distribución.
En conjunto, el alijo incautado habría alcanzado un valor superior a los 15.471 euros en el mercado ilícito. Ante estos hechos, el escrito del Ministerio Público acusa al detenido de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño.
De cara al juicio oral en la Audiencia Provincial, el fiscal exige 5 años de cárcel, la inhabilitación para el sufragio pasivo, los 31.000 euros de multa (con 90 días de privación de libertad subsidiaria si concurre impago) y la destrucción del material confiscado.