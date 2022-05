El Cádiz utiliza la figura de Robinson para pedir «ayuda» de Osasuna

El Cádiz ha utilizado su cuenta oficial de Twitter para tratar de presionar a Osasuna para que gane al Mallorca, resultado que ellos necesitan para mantenerse en Primera División, y no sólo han creado la etiqueta «Cádiz y Osasuna, todos a una», sino que han recurrido a la emblemática figura del fallecido Michael Robinson, que jugó en Osasuna pero siempre se declaró fan del equipo gaditano. El club andaluz llega al punto de entrevistar a Liam Robinson, hijo de Michael, que reconoce sin ambages que «la familia Robinson está con vosotros y creo que los rojillos del Norte nos van a hacer este favor». «La Liga en Primera División no es lo mismo si vosotros no estáis», insiste Liam Robinson.

💛💪 Por Michael Robinson.

«Sabemos que desde ahí arriba no dejas de apoyarnos», afirma el Cádiz en el vídeo publicado en Twitter, refiriéndose de nuevo a Michael Robinson, al que muestra en unas imágenes antiguas de la Liga marcándole un gol a los gaditanos en el Ramón de Carranza. «El domingo vas a estar con el corazón dividido entre tus dos equipos».

En la isla, sobre todo a nivel de redes sociales, se detecta una profunda preocupación entre los aficionados mallorquinistas por la cada vez más evidente corriente que existe a favor de la permanencia del Cádiz y el descenso del Mallorca. Y si para muestra sirve un botón, en Vitoria se está alentando una iniciativa para que los aficionados del Alavés, equipo ya descendido, acudan al partido del domingo en Mendizorroza…con la camiseta del Cádiz.

El Real Mallorca, por su parte, no ha hecho el menor comentario al respecto y su única reacción ha sido publicar un tuit en el que, acompañado con cuatro imágenes de sus aficionados, se limita a escribir «Un partit. Una final. Centrats!!!