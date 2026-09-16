Cacería a un indefenso en Mallorca: a prisión dos criminales por secuestrar, golpear y extorsionar a un hombre ebrio

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares ha condenado a dos años de prisión a dos hombres como autores de los delitos de detención ilegal, robo con violencia y lesiones. Los procesados secuestraron, agredieron y robaron a un hombre que se encontraba solo y en estado de embriaguez en un hostal ubicado en Mallorca.

Los hechos ocurrieron sobre las 06:50 horas del 4 de julio de 2022. Los acusados abordaron con suma violencia a la víctima mientras esta se tomaba unas copas. Mediante la fuerza, la obligaron a subirse a un vehículo para trasladarla a un primer inmueble, donde la despojaron de un teléfono móvil valorado en 150 euros, una riñonera de 20 euros y 60 euros en efectivo.

Posteriormente, los agresores la condujeron a una segunda vivienda. En este lugar continuaron amedrentándola, le propinaron varios manotazos en el rostro y le exigieron más dinero. Pasadas unas horas, le reclamaron la entrega de 2.000 euros y la trasladaron por la fuerza hasta una sucursal bancaria con la intención de que retirara dicha cantidad en efectivo.

Una vez en el interior de la entidad financiera, la víctima logró entrar sola al establecimiento y solicitó auxilio a un empleado para que alertara de inmediato a las fuerzas de seguridad. Aunque los sospechosos abandonaron apresuradamente el lugar antes de la llegada de los agentes, la Policía logró localizar a ambos individuos y proceder a su detención.

El tribunal ha dictado una sentencia de conformidad tras el acuerdo alcanzado entre las partes antes de la vista oral. Este pacto ha permitido a los imputados rebajar sustancialmente la condena inicial solicitada por la Fiscalía, que ascendía a un total de 12 años de cárcel.

Finalmente, además de la pena privativa de libertad, deberán abonar una multa de 600 euros por las lesiones infligidas. Los condenados ya han satisfecho la responsabilidad civil estipulada en 440 euros.