El buque de la Guardia Civil ‘Duque de Ahumada’ se podrá visitar gratis en Palma este domingo

La Base Naval de Porto Pi en Palma acoge este domingo 26 de octubre la llegada del buque oceánico de la Guardia Civil Duque de Ahumada. Por ello, han preparado una jornada de puertas abiertas gratuita de 10.00 a 13.00 horas para que los ciudadanos puedan visitarlo.

EL Instituto Armado ha explicado que se organizarán diferentes grupos en los que personal de la embarcación mostrará su interior a los visitantes, una oportunidad única para descubrir el trabajo que realiza el buque Duque de Ahumada al servicio de la seguridad marítima y disfrutar de una experiencia cercana con sus tripulantes.

Esta embarcación se ha incorporado al Grupo Marítimo del Estrecho, con base en Cádiz, y trabajará en la prevención de la delincuencia transfronteriza, la seguridad marítima y la lucha contra la inmigración irregular y la trata de seres humanos, entre otras misiones.

La Guardia Civil ha informado de que el acto de entrega del nuevo buque oceánico Duque de Ahumada se llevó a cabo el pasado 18 de septiembre en el astillero de Armón, en Vigo. Sustituirá al Río Miño tras haber cumplido su periodo de vida útil.

Asimismo, el Duque de Ahumada atenderá los compromisos adquiridos en aguas de soberanía de otros países de la Unión Europea, ya que la financiación comunitaria conlleva el despliegue del buque en misiones en Europa durante cuatro meses al año.

Equipos de navegación y comunicaciones de última generación

Se trata de un buque de grandes capacidades, que supone un hito tecnológico de primer nivel y un importante incremento de las capacidades operativas de la Guardia Civil en el desempeño de sus funciones en el ámbito marítimo.

Dispone de cinco cubiertas, con helipuerto, dos embarcaciones de rápida intervención y un rov -vehículo submarino operado remotamente- para la inspección y rastreo subacuático de hasta 1.000 metros de profundidad.

Además, está dotado con equipos de navegación y comunicaciones de última generación, espacios hospitalarios y enfermería, área de seguridad y zona de náufragos para un máximo de 100 personas.

Tiene una autonomía superior a las 11.000 millas, con capacidad para permanecer en el mar sin tocar puerto hasta 30 días. Puede alcanzar una velocidad de 18 nudos y tiene una velocidad de patrulla superior a los 11. Cuenta con alojamiento a bordo para 44 miembros de la tripulación y 12 personas ajenas a ella.