Brutal agresión en Palma: un joven británico destroza el ojo de un hombre tras recriminarle sus actos vandálicos

Brutal agresión en Palma. La violencia desmedida volvió a sacudir las calles de Playa de Palma. Un joven de origen británico ha sido detenido por la Policía Nacional acusado de agredir con una brutalidad estremecedora a un hombre que solo trataba de impedir un acto vandálico.

La víctima, que actuó movido por el civismo, terminó gravemente herida, con una fractura de la órbita ocular, una catarata traumática y un desprendimiento de retina que lo llevó al quirófano de urgencia. Los hechos ocurrieron el pasado 10 de agosto, cuando el hombre, tras finalizar su jornada laboral, caminaba por la zona turística de Playa de Palma.

Al observar a un grupo de jóvenes lanzando botellas de cristal contra vehículos en marcha, decidió recriminarles su actitud, intentando evitar que provocaran un accidente o heridas a terceros. Sin embargo, su intervención tuvo una respuesta violenta e inesperada. Uno de los jóvenes del grupo, sin mediar palabra, se abalanzó sobre él y le asestó un puñetazo directo en el rostro, con una fuerza tan desproporcionada que le destrozó el ojo.

El agredido cayó al suelo ensangrentado y aturdido, mientras los responsables de la salvaje agresión huyeron del lugar a toda velocidad antes de la llegada de los agentes. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario, donde tuvo que ser operada para tratar de reparar las graves lesiones sufridas en el ojo, además de recibir varios puntos de sutura.

La investigación fue asumida por el Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial, que se enfrentó a un caso complejo debido a la falta de relación entre la víctima y el agresor. Durante semanas, los agentes recopilaron testimonios, revisaron grabaciones de cámaras y realizaron un minucioso trabajo de rastreo para identificar al autor de la brutal agresión.

Finalmente, tras meses de intensas gestiones, los investigadores lograron localizar al joven británico, residente en Palma, y procedieron a su detención como presunto autor de un delito de lesiones graves. Fuentes policiales destacan la dificultad de la investigación y la frialdad del agresor, que continuó con su vida cotidiana sin mostrar el menor remordimiento por las devastadoras consecuencias de su acto. La víctima, por su parte, sigue recuperándose de las lesiones, con una visión muy limitada y secuelas que podrían ser permanentes.

Este nuevo episodio de violencia en Playa de Palma ha vuelto a encender las alarmas entre los vecinos y comerciantes de la zona, que denuncian la creciente presencia de comportamientos violentos y actos incívicos protagonizados por grupos de jóvenes, muchos de ellos turistas. «Cada verano es lo mismo: peleas, vandalismo y agresiones. La gente tiene miedo», señalan varios residentes.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de lesiones graves. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales para esclarecer si hubo más implicados en la agresión. El caso deja en evidencia, una vez más, la peligrosa mezcla de alcohol, descontrol y violencia que sigue ensombreciendo las noches de Playa de Palma.