Bordalás: «Venimos a Palma a sumar los tres puntos»

José Bordalás, técnico del Getafe, recordó en la rueda de prensa previa al duelo de hoy contra el Mallorca, que «el fútbol es un deporte de rachas» y que el objetivo principal es «sumar de a tres en un feudo complicado». «Queremos ser un equipo reconocible, que vaya a por los partidos y luche por buenos resultados», agregó.

«Del arranque no se vive. Los análisis se hacen al final del campeonato. Nuestro foco son los próximos tres puntos, nada más», apuntó el técnico alicantino, rechazando especulaciones sobre un mejor inicio histórico bajo su mando.

Respecto al rival, Bordalás no escatimó elogios al Mallorca de Jagoba Arrasate: «Es un grandísimo equipo, muy sólido, que está haciendo una gran temporada pese a su posición. Han mejorado en ataque, con siete goles en los últimos cinco partidos, y en casa son difíciles de batir. Hemos preparado el encuentro con mucha seriedad; veo al equipo muy metido», explicó.

El preparador azulón advirtió sobre las bajas insulares, pero subrayó la amenaza de Vedat Muriqi, autor de cinco tantos en nueve jornadas: «Muriqi es letal, y con apoyos como Sergi Darder o el joven Jan Virgili, pueden complicarnos».

Bordalás confirmó la ausencia por largo plazo de Davinchi, pero dejó en duda a Allan Nyom, y habló con optimismo de sus piezas clave. Sobre Luis Milla, el pivote que ha sido pilar en el mediocampo, dijo: «Está en un gran momento, controlando el ritmo y aportando equilibrio».

De Immanol Neyou, recién incorporado, valoró su adaptación: «Aporta frescura y calidad; estamos contentos con su progreso». Pero el foco estuvo en Borja Mayoral, máximo goleador histórico del Getafe, que se destapó la pasada jornada ante Girona (2-1) para superar a Jaime Mata. «Está ayudando no solo con goles, sino trabajando mucho. Sabe que puede dar más nivel, se encuentra bien y es vital para nosotros», resaltó Bordalás.

El Getafe llega lanzado, invicto en sus últimos tres ligueros y con victorias ante rivales como Girona y Athletic Club, aunque Bordalás recordó tropiezos ante Real Madrid y Osasuna. «Esperamos un partido tenso, con ambos equipos buscando la victoria. El Mallorca es favorito en casa, pero nosotros vamos a por todas», sentenció.