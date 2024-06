Blondie, Rels B y Love of Lesbian arrasan en la primera jornada del Mallorca Live Festival

Mallorca Live Festival abrió este jueves las puertas de su séptima edición, con 21.000 asistentes que disfrutaron de esta primera jornada celebrada en el recinto del antiguo Aquapark de Magaluf.

Por primera vez en la isla y de vuelta en España después de mucho tiempo, Blondie fueron protagonistas absolutos de la noche con la icónica Debbie Harry al frente. Ataviada con una chaqueta a rayas como la portada de su celebrado álbum Parallel Lines, una fantástica Debbie lideró a una banda imponente en el repaso a sus grandes éxitos que enloquecieron al público como One Way or Another, Call Me, Atomic y Heart of Glass desde el Escenario 1-Estrella Damm.

El público recibió eufórico al mallorquín más internacional, Rels B, quien se encargó de cerrar el escenario principal con un gran despliegue audiovisual. «Gracias por acompañarnos, por hacer nuestros sueños realidad, yo represento a la isla allá donde voy», dijo el artista, quien estaba agradecido y feliz de volver a actuar en la isla y no paró de interactuar con las miles de almas presentes, que le acompañaron coreando cada una de sus canciones.

De las más conocidas de su repertorio como La prisión, Como antes o Buenos genes (su colaboración con Dellafuente), así como algunos de los títulos de su último trabajo como 1 de enero, Puntacana y Caída del cielo sonaron de la mano de músicos y tres voces femeninas que redondearon la jugada en casa de Skinny Flakk.

En el Escenario 2-INNSIDE by Meliá sonaron los himnos de Love of Lesbian, con un directo sin fallo repasando canciones atemporales como Allí donde solíamos gritar y La niña imantada, convirtiéndose en los grandes culpables de dejar sin voz al público de la isla que esperaba al grupo con ganas de tararear temas como Fantástico y Club de fans de John Boy.

El fenómeno Dani Fernández revolucionó el Escenario 3-Endesa, donde sus temas hicieron vibrar al personal. Su emocionante pop-rock congregó a un público que disfrutó cantando Dile a los demás, Plan fatal o Sin vergüenza a manos de un Dani exultante que volvía a Mallorca tras su doble sold out en la sala Es Gremi dentro del ciclo Mallorca Live Nights en 2023.

Con su ya clásica y emotiva versión del tema homónimo de la banda Supersubmarina cerró un triunfante set. Le siguió una hora intensa de delirante de neo-punk gracias a los creadores de pogos La Élite, que acabaron por todo lo alto con Plan de mierda, tema compuesto junto a Diego de Carolina Durante, y las prometedoras y enérgicas guitarras llegadas de Irlanda de Sprints.

La fiesta estaba asegurada cuando apareció sobre las tablas Rocío Saiz, seguida por la despedida de Funzo & Baby Loud, en cuyo setlist no faltaron temas como Joven para siempre, Batmovil o Xtasis y cerraron con su particular remix de Seven Nation Army. La fiesta Bresh llenó la noche de color poniéndole el broche final perfecto a este escenario con árboles de Sakura y su conocido oso de peluche de 4 metros de altura, al que este año acompañó un patito de goma rosa gigante. Uno de los eventos en los cuales Mallorca Live sigue cosechando un éxito incansable de venta tanto en el festival como en su ciclo estival Es Jardí, informa la organización en un comunicado.

Los sonidos más bailables de todo el mundo pasaron por el Escenario 4-The Club Mallorca, que este jueves contaba con Sa Fonda Deià como anfitriona. Y es que el baile no cesó bajo la bola de discoteca en la pista del escenario piramidal del Mallorca Live Festival con Coco María, el regreso de Chancha via Circuito acompañado de El Búho, la singular estrella Omar Souleyman y las increíbles sesiones de Nickodemus, Acid Arab y Jamz Supernova.

El talento local fue protagonista desde primera hora, encargándose de abrir los diferentes escenarios con Ultraviolet, María Hein, Júlia Colom, el DJ Groovert abriendo The Club Mallorca y Cabrón. Las propuestas emergentes dominaron un año más el Escenario 5-Radio 3, con Habla de Mí en Presente, Vangoura, Las Odio y el impresionante espectáculo audiovisual de B1N0.

Underworld y Michael Kiwanuka, protagonistas del viernes

El festival continuará este viernes 14 de junio con Underworld y Michael Kiwanuka como cabezas de un cartel que incluirá a Lori Meyers, 2manydjs, Jeff Rosenstock, Shame, The K’s o Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, entre otros.

Los días 14 y 15 de junio, el público podrá recoger sus pulseras en los siguientes puntos y horarios:

SON MOIX (punto de salida de buses lanzadera)

14 y 15 de junio de 16:00 a 21:00 horas

CARPA PIRATES (junto al recinto)

14 y 15 de junio de 15:00 a 2:00 horas