Barcelona-Mallorca: a Montjuic en busca del milagro

El equipo de Arrasate desafía al líder, que no podrá contar con el lesionado Lewandowski Desde 2008 el Mallorca no gana en territorio azulgrana, donde puntuó por última vez en 2010 El Mallorca ya no volverá a jugar un partido oficial hasta el próximo 5 de mayo