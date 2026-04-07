Baleares dispara un 18,2% la llegada de inmigrantes ilegales en patera en el primer trimestre del año

Tras un estancamiento de los datos registrados de llegadas de pateras a Baleares durante los dos primeros meses del año, marzo volvió a disparar la actividad en la ruta argelina. En el primer trimestre del año 2026, el aumento de ilegales sube un 18,2% respecto al primer trimestre de 2025.

El fin de la sucesión de borrascas y el consecuente mal tiempo en el mar ha reactivado la actividad de las mafias en la ruta argelina de pateras que llega a Baleares.

En el primer trimestre de 2025, la Delegación del Gobierno en Baleares reconoció la llegada de 950 inmigrantes ilegales. Cerrado el primer trimestre de 2026, la cifra se ha disparado hasta los 1.162, repartidos en un total de 12 pateras.

Este incremento anuncia un 2026 en el que es más que previsible que Baleares sufra una nueva subida en el número de pateras y de inmigrantes ilegales, a sumar a los ya producidos en 2025 y 2024.

Baleares recibió en 2025 más pateras que Canarias: 400 por 259 embarcaciones, según el informe sobre inmigración irregular publicado este martes por el Ministerio del Interior. En él se constata que un total de 7.295 inmigrantes ilegales llegaron a Baleares de forma irregular este año por vía marítima hasta el pasado 15 de diciembre. Una cifra que supone un 27,3% más (1.563) que las entradas que se produjeron el año 2024.

Los datos de la Delegación del Gobierno en Baleares no dejan lugar al equívoco. El promedio de inmigrantes ilegales que formaron parte de las numerosas expediciones de pateras de la ruta argelina en los últimos meses ha aumentado de una forma notable. Mismo tipo y eslora de patera, más ilegales a bordo en cada una de ellas.

Según los datos recogidos por OKBALEARES de las informaciones puntuales que la Delegación del Gobierno facilita acerca de cada patera que se intercepta en las Islas, se desprende que este año 2026 las mafias cargan de más pasaje las pateras en la ruta argelina hacia Baleares.