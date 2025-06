Baleares arranca el 2025 con un crecimiento económico del 3,1%

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha señalado que la economía balear creció un 3,1% de enero a marzo de este año, por lo que mantiene el ritmo global del 2024 y tan sólo baja una décima respecto al trimestre anterior.

La CAEB, tras haber hecho público este jueves el informe Evolución Económica correspondiente al primer trimestre de 2025, ha indicado que el crecimiento de la economía balear se mantiene estable dentro de un contexto internacional en desaceleración, incluida la economía española (2,8% vs 3,3%, 4º trim.) gracias a la fortaleza del mercado de trabajo y al consumo privado en las Islas.

De esta manera, la economía balear se sitúa por encima del crecimiento del conjunto de España y también se comporta mejor que el conjunto de la Unión Europea (1,4% vs 1,4%, 4º trim.), que sigue lastrada por los problemas estructurales de Alemania (0,0% vs -0,2%, 4º trim.).

Más de la mitad de las economías de nuestro entorno moderaron su crecimiento de enero a marzo –como Polonia (3,7% vs 3,9%, 4º trim.), Portugal (1,6% vs 2,58%, 4º trim.) o Suecia (1,1% vs 2,2%, 4º trim.)– en un contexto en el que cinco de cada seis lograron mantener su crecimiento en positivo – Irlanda (10,9% vs 9,2%, 4º trim.), Bélgica (1,1% vs 1,1%, 4º trim.) Italia (0,7% vs 0,6%, 4º trim.) o Francia (0,6% vs 0,6%, 4º trim.).

Por islas, Mallorca aprovechó mejor el dinamismo de los servicios para mantener el liderato del crecimiento (3,3% vs 3,4%, 4º trim.), a pesar de ser la única isla en reducir su avance respecto al trimestre anterior.

Por su parte, Menorca logró ampliar su crecimiento (2,3% vs 2,1% 4º trim.) gracias al fortalecimiento de la actividad industrial; al igual que Ibiza y Formentera (2,3% vs 2,1%, 4º trim.), que recibió un empujón de todos los sectores de actividad.

La generación de empleo se moderó entre enero y marzo (2,1% vs 3%, 4º trim. 2024), aunque se cerró el primer trimestre de 2025 con 537.037 trabajadores en activo, la cifra más alta de toda su historia en esta época del año. El desempleo cayó hasta el 5,5% de la población activa (vs 5,8%, 1º trim. 2024), una tasa que se mantuvo por debajo de la media española (10,9%).

La inflación volvió a repuntar durante el primer trimestre (3,3% vs 2,7%, 4º trim. 2024) –como consecuencia de la nueva escalada de los precios energéticos (6,9% vs -2,1%, 4º trim.) y alimentarios (3,6% vs 2,5%, 4º trim.)–, también por las claras disrupciones en el comercio internacional que añaden incertidumbre. La última actualización apunta a una moderación del IPC en el Archipiélago (2,4% en mayo), aunque por encima del nivel nacional (2%).

Desde la óptica de la oferta, la intensificación del ritmo de crecimiento de la economía balear durante el primer trimestre se debió a la fortaleza de la construcción (3% vs 2,7%, 4º trim. 2024), y la industria (2% vs 1,8%, 4º trim. 2024), con una ligera desaceleración del sector servicios (3,2% vs 3,3%, 4º trim. 2024), si bien éste se mantuvo al frente de la economía balear tras capitalizar con éxito la campaña de Navidad.

En la demanda, el consumo privado logró consolidar su ritmo de avance en el primer trimestre de 2025 (3% vs 3% 4º trim. 2024), gracias a que la fortaleza del mercado de trabajo y la paulatina relajación de las condiciones de acceso a la financiación sustentaran el gasto familiar. Por el contrario, la inversión rompió la tendencia a la aceleración de los últimos cinco trimestres y de enero a marzo moderó su avance (3,1% vs 3,3%, 4º trim.), lastrada por un clima de incertidumbre que ha deteriorado las expectativas empresariales. La demanda externa siguió contribuyendo de forma positiva fruto de récords en la exportación de servicios (1.320 millones de euros de gasto turístico) para esta época del año.

Baleares sigue mostrando buenas perspectivas a corto plazo. La demanda interna continúa creciendo a un ritmo sólido, apoyada en el mercado laboral, aunque la economía afronta retos que previsiblemente moderarán el ritmo de crecimiento en los próximos meses:

La moderación en los indicadores intermedios de actividad correspondientes al segundo trimestre, especialmente en el sector turístico. Esta situación, repetida en los últimos ejercicios, refleja que el sistema productivo balear está cerca de su capacidad máxima durante los meses centrales del año, lo que requiere transformaciones estructurales que permitan sostener el dinamismo económico a medio y largo plazo. La mejora de productividad será clave para contener los costes laborales y afianzar el crecimiento ante la moderación del ritmo de ocupación.

El repunte de la inflación, foco de atención. Refleja tensiones heredadas en algunos sectores (energía y alimentación) y escasez de mano de obra (principalmente, el sector servicios), lo que puede moderar la confianza de los consumidores y a la que se suma el desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado inmobiliario.

La tensión geopolítica internacional, afectada por la política arancelaria. Los sucesivos paquetes de medidas y contramedidas de Trump y sus socios comerciales amenazan con desestabilizar la economía mundial. No obstante, cabe esperar que el impacto de los posibles aranceles sea menor en el Archipiélago que en otras zonas.

La mayor debilidad en Europa. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional en abril apuntan ya a una desaceleración del avance de la economía europea para 2025 (0,8% vs 0,9%, 2024). Un debilitamiento en línea con el de la economía mundial (2,8%; -0,5pp), del que se libra, por ahora, la economía española, (2,5%; +0,2 pp).