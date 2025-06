CAEB y BBVA organizan la jornada ‘Ciberseguridad para la empresa: el conocimiento como mejor defensa’

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) y el Banco BBVA han organizado la jornada Ciberseguridad para la empresa: el conocimiento como mejor defensa, inaugurada por el presidente de la Comisión de I+D+i de la patronal, José Mañas, y donde se han puesto encima de la mesa las claves de la ciberseguridad para pymes y empresas.

En el coloquio han participado el subinspector y representante del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, Sergio Víctor García; el director de Binaura Monlex y especialista en riesgos y seguridad de la información, Xavier Ferretjans; el director de Operaciones de Intricom Resources, Pau Bustillo; y Laura del Pino, responsable de Protección de Información y Cultura de Seguridad de BBVA en España, informa la patronal en un comunicado.

La transformación digital avanza a pasos agigantados y una de sus grandes ventajas es que permite a las pymes ajustar sus modelos de negocios a las necesidades del mercado. Aunque ofrece múltiples beneficios, también incrementa la vulnerabilidad de las empresas ante posibles ciberataques.

El coloquio, moderado por el responsable de Comunicación de CAEB, Sergio Campoy, ha analizado las principales amenazas de seguridad para pymes y empresas; y la importancia de la protección y el papel de los agentes en la concienciación de la sociedad. «Es fundamental que mejoremos continuamente nuestros procesos de ciberseguridad para evitar las distintas amenazas digitales», han coincidido los invitados.

La ciberseguridad se posiciona como un factor clave para garantizar la protección de estas empresas. «Es importante que en la digitalización de las empresas se tenga en cuenta la ciberseguridad. Para BBVA es una prioridad estratégica y queremos ayudar, apoyar y compartir nuestra experiencia, especialmente con las pymes, a través de la formación y concienciación y con productos que se adapten a sus necesidades», ha afirmado Laura del Pino.

Por su parte, Pau Bustillo, ha añadido que «invertir en ciberseguridad es garantizar la viabilidad de la empresa a futuro para prevenir ataques de suplantación de identidad, de phishing o de pérdida de datos que puedan comprometer el futuro de cada negocio».

En este mismo sentido, Xavier Ferretjans ha manifestado que «lo primero es formar tanto a los empleados como a la capa directiva sobre los peligros a los que están expuestos y tener una concienciación muy exacta de cuáles son las amenazas y cómo actuar sobre ellas. En segundo lugar, acudir a empresas especializadas en ciberseguridad porque una problemática extendida es confiar en empresas que no son especialistas y están aportando soluciones que no son las correctas o no están dimensionadas para las pymes, cuyo presupuesto es limitado».

Entre las principales amenazas, los expertos han coincidido en indicar como las más comunes el ransomware o secuestro informático de datos que viene por virus o infecciones de los equipos, el phishing (ataque que intenta robar dinero haciendo que se divulgue información personal) o la suplantación de identidad.

Finalmente, desde el Cuerpo Nacional de Policía, el subinspector Sergio Víctor García ha animado a las empresas a «protegerse, primero, y denunciar siempre cualquier ciberataque o fraude» para facilitar la actuación del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos.