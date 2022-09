Ayuso a Inda: «Sin los inconformistas que reúnes nuestra libertad estaría mucho más comprometida»

Isabel Díaz Ayuso dio a Eduardo Inda la enhorabuena por el primer año de OKBALEARES. «Sin los inconformistas que reúnes nuestra libertad estaría mucho más comprometida». La presidenta también se dirigió a Marga Prohens, a quien vaticinó que «con la ayuda de todos conseguirás cambiar el rumbo de Baleares».

«El PSOE está sin rumbo. Prefiere cortarles las alas a los ciudadanos para que no sean libres», dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no dejó de recibir ovaciones durante su intervención. «Cuando la ley no importa, hay abuso del poder y menos micrófonos para denunciar, ¿a dónde vamos?», dijo, para recordar que «nunca se ponen de parte del débil ni de las víctimas sino del okupa, del brazo político de ETA o de los abusadores», para luego desear que «ojalá dentro de poco toda España diga sí a la prosperidad y a la libertad».

«Hay otra forma de hacer las cosas, apelando a la verdad y a lo que hemos hecho a lo largo de los siglos», apuntó Ayuso, que recalcó que «ojalá sepamos entender que esto no va de economía», y garantizó que «Madrid será un contrapeso contra la tiranía y la miseria».