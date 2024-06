El Ayuntamiento de Santanyí ejecutará una importante mejora en la red de pluviales

El casco urbano de Santanyí no dispone de una red de canalización de aguas pluviales por todo el pueblo. Por ello, antes de que acabe el año, el Ayuntamiento que lidera la alcaldesa popular Maria Pons habrá ejecutado una de las mejoras más importantes en la red de pluviales del municipio.

El equipo de gobierno ha preparado un proyecto a ejecutar en tres fases que afectará a las calles de S’Aljub, Bisbe Verger y Llombards, además del camino del Camp den Torrella, que tiene un presupuesto de casi 600.00 euros. Se trata de una zona que ha sufrido graves problemas cuando se han producido lluvias intensas en periodos cortos de tiempos. Por eso, el consistorio ha considerado que este proyecto es prioritario para la primera parte de la legislatura.

Maria Pons asegura en un comunicado que el objetivo de estas obras es «reducir la aportación de agua hacia los puntos conflictivos y evacuarla con rapidez hacia otras zonas donde su acumulación no genere tantos problemas. El proyecto se empezará a ejecutar pronto y estoy segura de que pondrá remedio a una situación que no se tiene que repetir».

Las actuaciones se dividen en tres fases diferenciadas. La primera será dotar de red de canalización de pluviales a la calle Llombards. La segunda también supondrá dotar de red de canalización de aguas pluviales a las calles Bisbe Verger y S’Aljub. Y la tercera y última fase será dotar de drenaje transversal a la ronda des Canonge hacia el camino del Camp den Torrella. Las obras se harán por fases para minimizar al máximo las molestias a la ciudadanía, concentrando el trabajo por tramos y evitando tener patas arriba diferentes calles a la vez.

Como ha explicado el primer teniente de alcaldesa, Joan Gaspar Aguiló, «este proyecto ha requerido un gran esfuerzo de trabajo y coordinación de diferentes departamentos del Ayuntamiento de Santanyí. Ejecutaremos las obras antes de que acabe 2024 y por eso tenemos que pedir comprensión y paciencia a los vecinos, que durante unos meses sufrirán las molestias de las obras, pero precisamente por eso, realizaremos los trabajos por tramos».

Las obras supondrán un gasto de casi 590.000 euros, que el Ayuntamiento financiará gracias al remanente de tesorería y por eso, según marca la ley, se tienen que ejecutar antes de finalizar el año. Además, los trabajos tienen un plazo de ejecución de seis meses, pero tal como ha remarcado el primer teniente de alcaldesa, no se harán las tres fases a la vez. Así, para reducir las molestias a la ciudadanía, las obras se ejecutarán por tramos y hasta que un tramo no esté terminado, no se comenzará el siguiente.