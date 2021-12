El Ayuntamiento de Marratxí, a través del área de Salud, ha entregado en las guarderías y en los colegios públicos del municipio un kit covid para detectar por la saliva y de forma rápida los posibles positivos por coronavirus. El objetivo es prevenir y combatir cualquier conato de aparición de un brote que pueda suponer el confinamiento de alumnos o incluso el cierre de las clases.

El programa va dirigido a los niños y niñas escolarizados de 3 a 12 años, una población que actualmente no está vacunada. Los colegios han recibido un kit compuesto por un test de saliva (antígenos) y máscaras infantiles para que, siempre previo consentimiento de los padres, se realicen estos tests a los alumnos de 3 a 12 años que presenten posibles síntomas.

El test de saliva consiste en depositar saliva en un tubo, por lo cual no son invasivos para los niños y niñas. Este test no necesita ser analizado en un laboratorio y el resultado se conoce en 15 minutos. Al ser un test de autodiagnóstico, y en ningún caso excluyente de seguir con los protocolos marcados por las administraciones públicas de Salud y Educación, no se necesita personal especializado, por lo cual bien puede realizarse por una persona del colegio o por uno de los progenitores.

La regidora de Salud, Jero Sans, ha explicado que esta iniciativa “pretende servir para detectar de forma rápida casos de coronavirus en las escuelas antes de que se conviertan en un brote que obligue a confinar alumnos o provoque el cierre de clases”. La regidora recuerda que los niños y niñas de entre 3 y 12 años no están vacunados todavía y, además, hasta los 6 años no están obligados a llevar mascarilla, por lo cual una iniciativa como esta puede servir para dar más seguridad a los centros y a las familias.

La concejalía de Salud ha puesto en marcha este programa para facilitar las herramientas necesarias en las escuelas para identificar los positivos en el mismo centro y para fomentar las medidas de prevención, protección e higiene con el objetivo de garantizar la presencialidad.