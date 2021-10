El Atlético Baleares ha realizado hoy el penúltimo entreno antes de la disputa de la jornada 8 de Primera RFEF Footers el domingo ante la UE Costa Brava Llagostera. Xavi Calm ha comparecido ante los medios de comunicación antes del partido. Desgraciadamente el entrenador no recupera a ningún jugador lesionado y además pierde a Dioni, sancionado tras haber visto la primera tarjeta roja de su carrera deportiva.

«El partido del domingo pasado no fue como esperábamos, no estamos contentos por cómo nos salió. Hemos corregido errores durante la semana para reforzar lo que nos gustó y cambiar lo que no», admitió el entrenador blanquiazul, que adelantó que «a Llagostera iremos a sumar los puntos que no sumamos la semana pasada, para nosotros un punto en casa es poco y toca ganarlos fuera, aún sabiendo que en esta categoría ganar fuera es difícil pero no hay miedo y queremos ser mejores que el contrario».

El técnico explicó que una de las razones del empate ante el Linares fue que «no hubo fluidez de pelota en ataque. Tenemos que estar en menos distancia al perder el balón. Son cosas que hemos trabajado para este próximo partido porque ellos juegan por dentro, juegan rápido a la espalda y a balón parado son peligrosos».

En cuanto a la situación de la enfermería lamentó que «no recuperamos ningún jugador y se le suma la baja de Dioni sancionado. No es la mejor situación, preferimos tener a todos, pero la fuerza del equipo pasa a jugar un papel importante y los jugadores lo saben. Son situaciones que se dan en el campeonato y trabajamos para recuperarlos pronto, pero ahora toca remar los que estamos. Es la primera roja directa de Dioni en su carrera, para mí no lleva fuerza excesiva la acción y se hubiera podido sacar solo amarilla porque hay provocación antes, pero la pelota no está en juego y el árbitro considera que debe expulsarlo. Dioni está arrepentido porque no puede ayudar al equipo y seguro que no le volverá a pasar».