Tras la primera derrota sufrida ayer por el líder Villareal B ante el Real Madrid Castilla, la liga gana en interés y el Atlético Baleares, con la aureola de invicto, trascurridas ya diez jornadas, se desplaza a valencia para de ahí coger un bus hasta Castellón para medirse a un adversario de categoría, el Castellón. (Nuevo Castalia 12:00 Footers ).

El conjunto que dirige Xavi Calm se mide a un rival complicado, con una gran afición, y diseñado para ascender. Con un presupuesto muy alto y un serio aspirante a estar entre los cinco primeros clasificados. El cuadro albinegro, tras su descenso de categoría, cosecha un bagaje de menos a más: con 14 puntos es octavo, a cinco del Atlético Baleares. Suma cuatro victorias, dos empates, tres derrotas, diez goles a favor, y ocho en contra.

Es un equipo muy compensado en todas sus líneas, con futbolistas de la talla del ex mallorquinista Salva Ruiz, Koné, Carles Salvador, Álvaro Campos, el nigeriano Yac y dos auténticos estiletes con gol, Mario Barco, ex Mirandés, y César Díaz, que estuvo muchas temporadas en la agenda del Atlético Baleares. También cuenta con un ex blanquiazul que dejó un buen recuerdo, Borja Martínez, un futbolista que ha crecido mucho en los últimos años.

Además los mallorquines se van a encontrar a un Castellón con la moral alta tras el triunfo a domicilio de la pasada jornada en San Fernando (1-2).

En el banquillo un técnico de la casa, el almazorense Sergio Escobar, con el único objetivo el de devolver al conjunto valenciano a la liga Smartbank.

En el aspecto deportivo, el míster blanquiazul Xavi Calm, tiene las bajas ya conocidas del centrocampista Alfonso Martín, que no acaba de mejorar de sus problemas musculares, además del lateral izquierdo Jesús Álvaro. Por contra recupera a su goleador Dioni Villalba, tras cumplir sus dos partidos de sanción, y al mediocentro Miguel Ángel Cordero.

El posible once que salga a escena no diferirá mucho del que venció el pasado domingo ante el Sabadell, y podría estar formado por: René, como centrales intocables: Carlos Delgado y Olaortua; en los laterales: Ferrone e Ignasi Vilarrasa; en medio campo, como pivotes: Ezequiel Petcoff y Armando Sashoua; las bandas para Canario y José Fran; en punta dos futbolistas con gol: Dioni que reaparecería y Vinicius Tanque. En la convocatoria de 19 futbolistas no figura en esta ocasión ningún miembro ni del Santanyí ni del Juvenil DH.

No será un partido fácil y en la SAD blanquiazul se es consciente de ello. Una victoria en Castalia, un campo siempre complicado, donde la afición aprieta (más de 10.000 socios), supondría para el conjunto de Xavi Calm una dosis extra de motivación y autoestima de cara a la recta final de esta exigente Primera División Footers.

…