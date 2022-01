El Atlético Baleares ya ha agotado las 3.200 entradas que ha puesto a la venta para el partido del domingo ante el Valencia y montará una grada supletoria con capacidad para 1.000 personas más que estará a disposición de los aficionados a partir de mañana. La capacidad del campo es de 4.000 espectadores, pero las medidas covid impiden ocupar todo el graderío.

La euforia entre la afición balearica es absoluta y hoy las colas para conseguir una entrada han sido kilométricas en Son Malferit, por lo que no ha tardado en agotarse el billetaje. Ahora se está organizando esta grada supletoria que permitirá dar entrada a 1.000 aficionados más, y se espera que también se venda en muy poco tiempo.

El equipo ha completado un nuevo entrenamiento en el Estadio Balear para preparar el partidazo de Copa del Rey, octavos de final ante el Valencia CF. Al acabar la sesión, Josep Jaume ha hablado para los medios del club.

«Es un partido muy ilusionante, venimos de hacer dos buenos partidos ante dos primeras con nuestra afición y el domingo puede ser otro. Espero que la afición responda tanto como nosotros en el campo porque su compañía es fundamental y juntos intentemos derrotar al Valencia CF», ha dicho el jugador.

Josep Jaume ha admitido que «es un sueño jugar en el Estadio contra el Valencia, un equipo muy importante en liga y esperamos que sea una mañana mágica. Toda la plantilla está comprando entradas para familiares y amigos porque nadie se lo quiere perder sabiendo que será un partido bonito de ver con el Estadio lleno».

«Mucha gente me ha repetido esta semana que se puede tras Getafe y Celta, que todo es posible y que llevamos buen ritmo, que el Valencia es un gran equipo pero que somos fuertes en casa, me lo han dicho mucho mis amigos y familiares estos días», ha agregado el jugador que ha recalcado que «el Valencia tiene jugadores de categoría internacional y vendrán aquí con las mejores armas que tengan, pero ya han visto que el Getafe y Celta no ganaron y existe el peligro para ellos de que pueda pasar, a pesar de su gran nivel».

Finalmente, sobre su estado físico dijo que «cada vez me encuentro mejor después de la lesión y estoy a disposición del míster lateral, central o pivote. La alineación y el sistema permite defender bien y salir a la contra y ya decidirá el míster qué sistema emplea al final. No soy de dar porcentajes pero creo que en casa tenemos opciones».