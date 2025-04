El Atlético Baleares cierra la Liga y prepara el play off

El Atlético Baleares baja el telón de la Liga el próximo domingo con un derbi ante el Ibiza de Raúl Casañ, ya salvado, y prepara el inminente play off de ascenso a Primera RFEF, para lo que deberá superar dos eliminatorias a muerte. Por eso el objetivo es intentar acabar la temporada en segunda posición de su grupo para que el primer rival sea teóricamente más asequible.

Para ello el conjunto blanquiazul, actualmente tercer clasificado, debe ganar obligatoriamente y a la vez esperar un tropiezo del Sant Andreu, que les aventaja en un punto y que disputa un partido muy complicado ante el Torrent, que se juega meterse en los play off. Hay que recordar que el campeón de este grupo ha sido el Europa, que ha logrado el ascenso directo.

El Atlético Baleares ha experimentado una notable mejoría desde la llegada al banquillo de Luis Blanco, que sustituyó a Jaume Mut a mediados de febrero, y que sigue manteniendo imbatido al equipo en lo que le ha dirigido. El entrenador es consciente de la importancia que tiene para el club volver a Primera RFEF, ya que es el objetivo para el que se le contrató.

En este sentido Luis Blanco no quiere arriesgar y está reservando para el play off a Moha Keita y a Florin Andone. Ambos son claves en las eliminatorias y no se les va a exponer en el último partido de Liga, tal y como ha venido sucediendo en las últimas jornadas, sobre todo en el caso de Andone.

El equipo ya está con los cinco sentidos puestos en el play off, cuya primera eliminatoria se sorteará el próximo lunes, 5 de mayo, en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, en la sede de la Federación Española de Fútbol. Los clasificados del puesto segundo al quinto de cada uno de los cinco grupos optan a las cuatro plazas de ascenso que se adjudicarán en esta ronda. De ahí la importancia de quedar segundo, ya que le garantizaría al Atlético Baleares enfrentarse con un quinto clasificado y evitar también los penaltis en caso de empate al final del tiempo reglamentario y de la prórroga.

El propietario del club Ingo Volckmann no estará este domingo en el Estadio Balear, ya que se disputa el Campeonato del Mundo de boxeo en Arabia Saudí, y el propietario de Agon Group tiene allí a varios boxeadores. En concreto está pendiente del combate entre Canelo y Scull, ambos pertenecientes a Agon Sports.