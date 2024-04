Así disfruta la afición del Mallorca en las calles de Sevilla horas antes de la mágica final de Copa

La Alameda de Hércules en Sevilla se ha convertido en el epicentro del mallorquinismo desplazado a la capital andaluza para asistir a la final de la Copa del Rey, donde hasta 21.000 aficionados rojillos estarán presentes en las gradas del Estadio de La Cartuja para llevar en volandas y animar a su equipo, a lograr el segundo trofeo de su historia.

En un día casi veraniego de mucho calor y con el cielo cubierto por la calima, el polvo sahariano que está enturbiando los cielos del Sur durante el fin de semana, miles de mallorquinistas se han dado cita en este popular paseo sevillano, y han copado sus innumerables terrazas de bares y restaurantes.

Ambiente juvenil con cánticos y gritos a favor del RCD Mallorc,a y recuerdo y ánimos a sus principales estrellas con el dimoni d’Artà, Abdón Prats, y el pirata Muriqi, como principales protagonistas del partido más importante del Mallorca, desde que en 2003 ganara su primera Copa del Rey en Elche, ante el defenestrado Recreativo de Huelva.

Un ambiente festivo de día grande, que se ha visto enrarecido cuando un grupo de radicales del Athletic ha protagonizado una batalla campal al atacar a aficionados del Mallorca.

A media hora andado de La Alameda, está el grueso de la afición mallorquinista en la Fan Zone ubicada en el Parque del Alamillo.

Un recinto de más de 40.000 metros cuadrados donde están teniendo lugar toda clase de eventos y actividades desde las diez de la mañana con actuaciones musicales, zonas infantiles, food trucks, barras de bebidas, tiendas del club y juegos para todas las edades, y donde puede tener acceso toda clase de público, disponga o no de entrada, para la gran final.

Para soportar el calor además de abundante agua, se han distribuido 15.000 sombreros y muchos de los presentes está pasado la tarde en las zonas de sombra del recinto para sobrellevar la alta temperatura reinante.

Entre las actuaciones musicales que está acogiendo el recinto destacan las de Marc Seguí y Xavibo, Dj Cupper, Go cactus, Isla Paradiso, Orquesta Finidi, Paco Colombàs y Jaume Colombàs, The Prussians, Jaume Montserrat, Guille Wheel & The Waves.

Aunque está previsto que éstas acaben a las 20.30 horas, en principio, la intención inicial es que el grueso de la expedición mallorquinista se desplace a partir de las siete de la tarde al Estadio de La Cartuja, tres horas antes de Martínez Munuera señale el arranque del partido.

Entre los presentes para asistir a la noche fantástica del mallorquinismo en Sevilla, la primera autoridad de Baleares, la presidenta del Govern, Marga Prohens, que ha asegurado estar preparada, como todos los mallorquinistas, «para vivir una noche mágica».

En un mensaje en la red social ‘X’, la presidenta Prohens ha indicado que fue «un honor» asistir este viernes noche a la cena previa a la final de la Copa del Rey, con representantes de la Real Federación Española de Fútbol, del RCD Mallorca, del Athletic Club y autoridades. «Y hoy, preparados para vivir una noche mágica. ¡Força Mallorca!», ha subrayado.

Por cierto que, finalmente, los aficionados del Athletic Club que estén presentes en la zona destinada a los seguidores del RCD Mallorca en el Estadio de la Cartuja de Sevilla podrán portar camisetas y distintivos de su equipo, ha informado el club vasco tras la reunión de seguridad entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Policía Nacional.

«El Athletic ha sido informado en la reunión previa a la final de Copa que, finalmente, sí que se podrán llevar camisetas y distintivos rojiblancos en la zona del Mallorca dentro del Estadio de La Cartuja», señaló la entidad bilbaína que busca levantar el trofeo 40 años después de la última ocasión en la que lo conquistaron.