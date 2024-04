El chollo de ganar la Copa: un mínimo de 15,5 millones de euros

Ganar la Copa del Rey es un gran prestigio para cualquier club, pero también un sustancioso negocio económico. No por el dinero que otorga la Federación al campeón, que apenas son 550.000 euros, 150.000 más que al finalista. Ni siquiera por el mínimo de 2,2 millones que garantiza la participación en la próxima edición de la Supercopa, sino sobre todo por el enorme beneficio de jugar la fase de grupos de la próxima Europa League, que aunque está años luz de la Champions, para clubes como el Athletic o sobre todo el Mallorca es un verdadero chollo, ya que asegura por lo menos 12 millones de euros.

El campeón de Copa 2024 se embolsará un premio final de 550.000 euros, pero a esa cantidad hay que añadir las que ya ha recibido por las anteriores eliminatorias, así como un bonus que se reparte entre todos los equipos de Primera. El beneficio final asciende a 1.200.000 euros. No es mucho, pero lo más importante es lo que viene después.

Tanto el campeón como el finalista tienen garantizada su participación en la próxima Supercopa que se disputará en Arabia en 2024. No llegarán al caché de Real Madrid o Barcelona, por supuesto, pero sí que tienen seguros 1,9 millones de euros por participar más 300.000 adicionales que aporta la Federación para pagar el viaje y los alojamientos. Si además de eso dieran la sorpresa de pasar a la final sería otro medio millón de euros, cantidad que se dobla en caso de ser campeón. En resumen: si Mallorca o Athletic fueran campeones de Supercopa ingresarían un mínimo 3,2 millones de euros.

No está mal, pero lo mejor es lo que llega desde la UEFA. La próxima edición de la Europa League garantiza 12 millones de euros simplemente por participar en la fase de clasificación, en la que se disputarán ocho partidos, cuatro en casa y otros cuatro fuera. 4,3 son fijos, mientras que el resto se obtiene a través del market pool y bonos. También hay compensaciones por victorias y empates, pero eso depende los resultados de cada equipo. Además la competición estrena formato, suprimiéndose los grupos y entrando los 36 equipos participantes en una liguilla en la que no jugarán todos contra todos, sino que se formarán cuatro bombos de ocho clubes repartidos por criterios que la UEFA aún no ha determinado oficialmente.

Para acabar de complicarlo más no habrá una clasificación independiente, sino una general de los 36 equipos. Los ocho primeros pasarán a octavos de final, pero habrá una oportunidad también para los clasificados entre los puestos noveno a vigesimocuarto a través de eliminatorias a ida y vuelta.

A partir de ahí, la clasificación para octavos se cotiza a 1,75 millones, la de cuartos al doble, 235, 4,2 las semifinales, 7 por llegar a la final y 6 más por ser campeón. En total, 19 millones adicionales más, por supuesto, los bonos por televisión.

Los premios que le esperan al Mallorca si es campeón:

Copa del Rey (1.200.000 euros)

Campeón: 550.000 euros

550.000 euros Semifinal: 225.000 euros

225.000 euros Cuartos: 150.000 euros

150.000 euros Octavos : 62.500 euros

: 62.500 euros Fases previas : 60.000 euros

: 60.000 euros Bonus: 200.000 euros

Supercopa (2,2 millones de euros)

Semifinales: 1,9 millones

1,9 millones Finalista: 500.000 euros

500.000 euros Campeón: 1 millón

1 millón Alojamiento y viajes: 300.000 euros

Europa League (12 millones de euros)