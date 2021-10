¿Quién no ha sido casi arrollado por un patinete eléctrico que circulaba por la acera a toda velocidad en Palma? ¿Quién no ha visto a usuarios de estos vehículos desplazándose con un acompañante, casi siempre menor, cuando está prohibido? ¿Por qué no llevan el chaleco reflectante obligatorio?

A pesar de que la nueva normativa que regula la circulación de estos vehículos de movilidad personal (VMP) -como se les conoce- entró en vigor en enero de 2021, muchos usuarios de patinetes eléctricos parecen no haberse enterado y se mueven sin respetar la legislación y con aparente impunidad en la capital balear.

Pero, ¿por dónde pueden circular? Pueden ir por los carriles bici, con las mismas condiciones que las bicicletas; por las calles señalizadas como residenciales mediante la señal S-28 sin superar la velocidad máxima de 20 km/h; por las calzadas zona 30 y calles limitadas a velocidades iguales o inferiores a 30 km/h, y las ciclocalles sin superar los 30 km/h, siempre en el sentido de circulación autorizado.

Sin embargo, en vías de Palma cuyo límite de velocidad es 30 o 40 km/hora, se puede ver a usuarios de patinetes eléctricos adelantando a coches sin ningún miramiento y a gran velocidad, como reconocen algunos conductores de turismos preguntados por esta cuestión. Todo ello a pesar de que la velocidad máxima permitida para estos vehículos de movilidad personal debe ser de entre 6 y 25 km/h.

¿Por dónde no pueden circular? La regulación prohíbe la circulación con este tipo de vehículos en aceras, zonas peatonales, vías interurbanas, autovías, autopistas, travesías y túneles urbanos. El problema es que algunos no respetan las normas e invaden aceras y zonas peatonales del centro de Palma, provocando sustos e incluso atropellos entre los viandantes.

Otro de los puntos clave de la normativa que se incumple con frecuencia es el que prohíbe circular con acompañante. Basta dar un vistazo rápido por las calles de la ciudad para localizar a usuarios de patinetes eléctricos acompañados de menores, a los que colocan delante de ellos a la altura del manillar.

Asimismo, no pueden llevar auriculares ni hacer uso de dispositivos de telefonía móvil. Además, no pueden circular con tasas de alcohol superiores a las establecidas por la normativa general de tráfico o bajo los efectos de las drogas.

Otra de las normas que los usuarios de patinetes eléctricos infringen es la de llevar chaleco o algún elemento reflectante rodeando el cuerpo. De hecho, como explica a OKBALEARES un viandante en la Plaza de los Patines, «unos no lo llevan y otros lo cuelgan del manillar».

La ley indica que estos vehículos deben disponer de timbre, sistema de frenado, luces y elementos reflectantes homologados. Además, se recomienda a los conductores que utilicen casco homologado y dispongan de un seguro de responsabilidad civil.

Accidentes

Desde que se pusieron de moda estos vehículos de movilidad personal, no han sido pocos los accidentes que han protagonizado en Palma.

El pasado 10 de septiembre el conductor de un patinete eléctrico fue arrollado en un cruce en la calle Joan Alcover tras chocar contra un coche después de saltarse un semáforo en rojo. Resultó herido grave.

También el 8 de agosto un joven de 17 años fue atropellado por una furgoneta cuando circulaba con su patinete eléctrico la zona de Es Fortí. Al parecer, también se había saltado un semáforo.

El 12 de agosto una mujer resultó herida grave tras caer de su patinete eléctrico en Alcúdia por ir a una velocidad excesiva.

Por no hablar del número de personas atropelladas por estos vehículos, entre ellas, una mujer de 79 años que fue arrollada mientras cruzaba un paso de peatones en la calle Barón de Pinopar el pasado mes de agosto. Perdió la consciencia y tuvo fracturas en la cara y el brazo.

Asimismo, conductores de coches consultados por OKBALEARES cuentan que otro de los problemas que tienen con los patinetes eléctricos es que no miran al cruzar los pasos de peatones. Explican que no se detienen para ver si pasa algún vehículo por la calle y cruzan a toda velocidad provocando que estos coches tengan que frenar en seco o que casi los atropellen. «Muchos no se paran como sí hacen los peatones o las bicicletas. Si no toman conciencia, habrá accidentes», apostillan.

Control policial

La Policía Local realizó el pasado miércoles un control de patinetes eléctricos en el centro de Palma e interpuso siete denuncias.