Arrasate: «Queremos acabar entre los diez primeros»

«Queremos acabar entre los diez primeros», ha dicho hoy Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, en la rueda de prensa previa al partido que su equipo jugará mañana en Vallecas ante el Rayo, y con el que despedirá la temporada. «Ni mucho menos jugaremos desmotivados», ha asegurado. «Venimos de dos tropiezos duros y queremos irnos de vacaciones con una alegría», ha agregado el técnico vasco, que ha facilitado la convocatoria, en la que están todos los jugadores disponibles. Destaca la baja de Maffeo, con problemas musculares.

«Ahora parece que acabar entre los diez primeros nos sabe a poco y lo entiendo porque no hemos sabido revertir la mala dinámica de la segunda vuelta, pero seguro que dentro de unos meses apreciamos esta clasificación, que hubiéramos firmado todos antes de empezar la temporada», agregó Arrasate, que admitió que «yo era el primero que tenía ilusión por jugar en Europa la próxima temporada y cuesta mucho digerirlo, pero lo que tenemos que hacer ahora es acabar con la mayor dignidad posible, y eso sólo se logra haciendo un buen partido».

El entrenador no adelantó sus intenciones de cara al choque ante el Rayo, que se juega su clasificación europea, pero sí admitió que pondrá en liza «un once competitivo». «A nadie le gusta perder y queremos salir de Vallecas con un buen resultado porque no es lo mismo acabar entre los diez primeros que entre los diez últimos. Parece una tontería, pero no lo es».

Finalmente, sobre el hecho de que Osasuna se esté jugando una plaza europea y su clasificación dependa del resultado del Mallorca en Vallecas, dijo que «por supuesto que quiero que a Osasuna le vaya bien, pero en el Rayo está Iñigo Pérez, al que también le tengo mucho cariño. Como profesionales que somos nuestra obligación es ir a por la victoria y eso será lo que haremos».