Arrasate, a las claras: «Necesitamos una victoria»

Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, admitió en la rueda de prensa previa al choque ante el Getafe que «es un partido muy importante. Urge la victoria antes del parón internacional, porque nos iríamos con dos semanas por delante viendo todo de otra manera». Arrasate reveló que la semana ha sido de «correcciones, análisis y elevación del ánimo», asegurando tener «la certeza de que haremos un buen partido».

«Sus virtudes pueden ser nuestras carencias: son intensos, concentrados, ganan duelos y hacen el partido incómodo. En Primera, eso es muy difícil de igualar. Tenemos que ser pacientes, pero no confundir paciencia con lentitud o falta de ritmo», advirtió el técnico vasco sobre su rival en el partido de este domingo.

Arrasate llamó a recuperar «la fiabilidad, la intensidad, la concentración y la determinación para ir a por las cosas», destacando que el Mallorca debe ser «valiente, pero equilibrado» en Son Moix, donde sólo ha perdido, en la primera jornada ante el Barcelona, y ha ganado otro, ante el Alavés. El resto han sido empates.

Sobre el once inicial, confirmó rotaciones: «Habrá algún cambio. Hay perfiles diferentes: uno más agresivo, otro que da equilibrio o mejor en el juego aéreo». En la portería, dejó en el aire la titularidad entre Bergström y Cuéllar –tras las críticas al sueco–: «Los dos están preparados, no voy a desvelarlo cada semana».

Arrasate también valoró la cercanía del propietario Andy Kohlberg, presente en la isla: «Hablamos continuamente, ve todos los partidos y se empapa de todo. Son diálogos fluidos que agradezco». Históricamente, el Mallorca solo ha ganado dos de los últimos diez duelos ante el Getafe, mientras que el bagaje en Son Moix es de un triunfo ante los madrileños en los seis últimos encuentros. «Necesitamos esa garra para competir al máximo», sentenció, apelando a la afición: «Con su apoyo, seremos más fuertes».