15 días se han cumplido de la permanencia del Mallorca en Primera División y aún es el momento de que el Govern Balear celebre un acto de felicitación al principal club de las islas por conseguir mantenerse en la máxima categoría del fútbol español, lo que indudablemente es una magnífica noticia para la Comunitat Autónoma a todos los niveles. Huele sobre mojado en el caso de Armengol, que la pasada temporada tardó 10 días en convocar al Mallorca al Consolat tras su ascenso a Primera. La presidenta, en cambio, sí que fue personalmente a Ibiza a participar de la fiesta de ascenso a Segunda A del Ibiza.

El desprecio de Francina Armengol hacia el Real Mallorca no es ninguna novedad. De hecho, en la última jornada de Liga, en la que el equipo se jugaba la permanencia, publicó su primer tuit de ánimo a falta de cinco minutos de que comenzara el decisivo partido de Pamplona ante Osasuna, y fue con casi toda seguridad a consecuencia de que toda la oposición, en pleno, sí que se hubiera acordado del equipo bermellón, como fue el caso de Marga Prohens, que llegó a vestir a su recién nacida hija Blanca con los colores del Mallorca.

Dia clau avui pel @RCD_Mallorca.

Des de primera hora tots feim afició. Una abraçada a tots els mallorquinistes desplaçats avui a Pamplona. Des de Mallorca ens sumam també a la vostra força! Cap amunt! Sempre amunt! pic.twitter.com/dykIaUCxb7 — Marga Prohens (@MargaProhens) May 22, 2022

Lo lógico era pensar que el Govern recibiera a futbolistas y directivos del primer club deportivo de las islas para felicitarles por permanecer en la máxima categoría y que a continuación hubiera sido el alcalde de la ciudad el que les homenajeara en Cort. Sin embargo han pasado ya más de dos semanas y no se ha producido ningún reconocimiento. Nada en absoluto.

El Govern de Armengol sigue la hoja de ruta que ya puso en práctica la pasada temporada, cuando tardó más de una semana -10 días para ser exactos- en convocar a los representantes del Mallorca para celebrar el ascenso. No sólo eso. Junto a la delegada del Gobierno, la también socialista Aina Calvo, Armengol le negó al Mallorca la posibilidad de organizar una fiesta en Son Moix el jueves después de haber conseguido el ascenso de manera matemática en Tenerife, con una asistencia muy reducida y siguiendo absolutamente todos los protocolos de seguridad que les pidiera el Govern. La respuesta fue que no. El club ofreció incluso la opción de que fuera el propio Govern el que decidiera el número de espectadores que podían entrar en el estadio. La respuesta volvió a a ser que no.

Al final el Mallorca tuvo que conformarse con festejar el ascenso en el último partido de Liga en casa ante el Zaragoza, pero ante un aforo de apenas 4.000 espectadores, que era lo que estaba permitido por el Consejo Superior de Deportes, y ante lo que ni siquiera Armengol pudo hacer nada.

Estas medidas severas y estrictas contrastan con lo que sucedió en Ibiza, donde Armengol se desplazó personalmente y no sólo permitió una fiesta con aficionados, sino que llegó al punto de cambiar su discurso del catalán al castellano a petición de los aficionados pitiusos, tal y como denunció en su día OKBALEARES.