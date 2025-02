Una Armengol muy degradada quiere presidir el Govern en 2027

Vaya por delante, antes de comenzar esta columna, que degradado quiere decir y por tanto significar moralmente «privar a alguien de las dignidades, honores, empleos y privilegios que tiene». La RAE. Incluso más: desgastar las cualidades inherentes a alguien. También la RAE. Y ahora, al lío.

Confirmado lo que era evidente. Francina Armengol, secretaria general del PSIB-PSOE, desde 2012, ha anunciado que se presentará a reelección en el XV Congreso de los socialistas de Baleares. ¿Es que no hay nadie más? ¿Y la posible alternativa? ¿Y el sector crítico, sigue durmiendo el sueño de los inexistentes? ¿De verdad, no hay alternativa posible? Pues claro que no.

Armengol se marchó al Congreso de los Diputados dejando como el pastor del rebaño -no fuera a desmandarse- a su peluche Iago Negueruela. De su papel como presidenta del Poder Legislativo sabemos perfectamente cómo se ha plegado a los deseos del Poder Ejecutivo presidido por el Puto Amo; olvidándose, por completo, de la división de poderes, y cómo no, del papel que debía jugar como tercera autoridad del Estado: institucional, antes que vergonzosamente servil, hasta el punto de que en la Villa y Corte se considera que Armengol es la ministra número 23 del gobierno Sánchez. Un puesto en el que, incluso, tiene fuerte competencia, ya que también está como candidato en disputa el mismo fiscal general del Estado, a quien en los mentideros de la Villa y Corte, igualmente le consideran el número 23.

Nótese la enorme gravedad para el sistema democrático, que tanto el poder legislativo como parte fundamental del judicial anden tocados de amnesia y no de dignidad institucional, a la hora de ejercer sus funciones, que es tanto como decir «olvido y desmemoria» de sus altas responsabilidades. Uy!, de nuevo la RAE. ¿De verdad Francina Armengol es la persona que necesita Baleares al frente del Govern? Por razones de higiene democrática, no.

Pues con estas credenciales, presagian en su caso un regreso llamado a perder las elecciones en el mejor de los supuestos y en el peor, repetirse a escala autonómica la profunda devaluación de principios que ha causado en el Congreso de los Diputados. Dicho alto y claro: un sectarismo irrespirable como el ya conocido, en el octeto 2015-2023 del Pacte de Progrés. Solo la nociva Agenda 2030 y mucho, que mucho, sectarismo ideológico.

En el Consell Polític del PSIB-PSOE celebrado días atrás, Armengol vino a significar que era llegada la hora de ser «arriesgados y valientes», lo que me lleva a recordarles el eslogan posible de ese Congreso: L’Esquerra Valenta, o sea, más propiamente gallet. Es decir, perdonavidas. En su parlamento de autoproclamación como candidata reincidente, y van…, además de escudar su proyecto en el legado de Francesc Antich (fuertes aplausos), vino a decir que lo que se acuerde en el XV Congreso «irá al BOIB en mayo de 2027», que es manera fatua y autosuficiente de saberse ya ganadora, porque así le da la real la gana, refugiada en su Matrix mental woke todo él, por supuesto.

Conocemos su primer envite: «Un Govern (del PP) que prometió cambiar las cosas y no está cumpliendo». ¿Cuál fue la respuesta del PP? Estar muy contentos porque «ha perdido las tres últimas elecciones» en palabras de su portavoz parlamentario. Acabáramos. ¿Y dónde están los logros que niega Armengol? Porque perder tres elecciones en absoluto quiere decir que a la cuarta no vaya la vencida. Todo puede suceder. ¿Por qué no contraatacan a partir de los logros conseguidos? No basta con decir que son perdedores, al saber que su relato es tan potente como engañoso y allí quedan los 156.000 votantes socialistas de 2023, como garantía para plantarle cara a la derecha.

También está el recrudecimiento del relato ¡que viene la ultraderecha, que viene el fascismo!, que sin ninguna duda volverán a utilizar y no sabemos a propósito de los beneficios electorales que les puedan suponer mientras el PP sigue desperdiciando su baza principal: defender con fuerza los logros que se han conseguido en esta legislatura, porque efectivamente los hay. La prensa local apesebrada, mientras, poniendo altavoz a todo volumen a propósito de que Transparencia Internacional censura el desmantelamiento de la Oficina Anticorrupción de Baleares, plenamente justificado, porque había servido a los intereses del Pacte mirando hacia otro lado. Pero el PP no ha sido capaz de explicarlo, callándose como un pardillo. Transparencia Internacional es una ONG y sabido es, suficientemente, de qué pasta woke están hechas.

Lo que no ha publicado la prensa local apesebrada son las insinuaciones de Koldo, ese Koldo de sobras conocido, diciéndole a Francina Armengol que «si comes con ellos te querré siempre», en relación a sugerirle contactar con el grupo empresarial de Aldama. Una variante de «cariño Armengol». Y no digamos ya, las gestiones de Koldo con Armengol que fructificaron en siete contratos Covid por 11 millones de euros. Eran los días del Hat Bar…

El PP debería ponerse las pilas y contraatacar en lugar de hacer valer tanta prepotencia por justificada que sea en función de buenos resultados. Porque la opinión pública anda floja de memoria, muy floja, y en consecuencia es susceptible de acabar fatalmente manipulada. Resumiendo y en fino trazo: una Francina Armengol, muy degradada, quiere volver a presidir el Govern el año 2027. ¿De verdad se lo vamos a consentir por la ausencia de entablar la batalla cultural, más necesaria que nunca? Entiéndase por batalla cultural hacerle frente al perverso relato de la extrema izquierda, pues esa izquierda de corte socialdemócrata claudicó hace tiempo ante el Grupo de Puebla. Y no queda nada de ‘progresismo’ en sus postulados. Por mucho que la líder socialista de Baleares se llené falsariamente la boca de ser socialdemócrata.