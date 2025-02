El PP denuncia que la Oficina Anticorrupción se negó a investigar la polémica noche de copas de Armengol

El PP ha denunciado en el Parlament que la Oficina Anticorrupción que controlaba el PSOE durante la anterior legislatura del pacto de izquierdas se negó a investigar la polémica noche de copas de la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol (PSOE), en plena pandemia y cualquier otro asunto que afectara a su formación mientras se ensañaba con los casos relacionados con el PP.

Ha sido en la Comisión de Asuntos Institucionales donde la diputada del PP Cristina Gil ha relatado los casos de presunta corrupción que afectaban al PSOE en los que la Oficina Anticorrupción, hoy extinguida, no quiso intervenir. Ha mencionado en primer lugar el escándalo de la noche de copas de la ex presidenta balear y hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol, que fue sorprendida a altas horas de la madrugada tomando copas durante la pandemia incumpliendo las restricciones de que ella misma había dictado a los ciudadanos . Gil ha comentado que la decisión de la Oficina Anticorrupción fue no investigar este asunto alegando que «era simplemente un tema ético».

A continuación, la diputada del PP se ha referido a la negativa de la Oficina a investigar la vacunación irregular contra la Covid-19 de altos cargos del Govern de Armnengol, el caso Puertos, el caso Varadero, los abusos sexuales a menores tuteladas, los contratos Covid adjudicados a dedo por vía de emergencia o el caso de presunta prevaricación protagonizado por el ex alcalde socialistas de San Josep (Ibiza).

«Son casos relacionados con cargos del PSOE y la Oficina Anticorrupción miró hacia otro lado en todos los temas que afectaban al anterior Govern», ha señalado Gil.

Por contra, ha denunciado el PP, la Oficina se empleó a fondo en la denuncia contra el presidente del Consell de Ibiza, del PP, por un caso que la Justicia ha archivado.

En la misma comisión parlamentaria que analizaba la gestión de la Oficina Anticorrupción la consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, ha revelado que hasta funcionarios del desaparecido organismo presentaron una denuncia porque el director era quien unilateralmente decidía que denuncias prosperaban y cuáles no.

La consellera ha reiterado las críticas al antiguo ente y ha justificado su eliminación calificándolo de «organismo inútil encargado de ocultar la corrupción». Para la diputada del PP, Cristina Gil, la Oficina se dedicó al «juego sucio» y ha puesto como ejemplo la «persecución» contra el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, cuyo procedimiento ha acabado archivado.

La realidad es que la Oficina Anticorrupción denunció de forma totalmente irregular en los juzgados al presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí (PP). Lo hizo incumpliendo su propio reglamento que obliga a pedir previamente información sobre el caso y a escuchar las explicaciones del acusado.

La Oficina Anticorrupción remitió a la Justicia la decisión del Consell de Ibiza de junio de 2020, durante la primera ola de la pandemia, cuando mediante decreto de presidencia declaró la tramitación de emergencia de la contratación de diferentes actuaciones en el marco de una campaña de promoción turística extraordinaria en la isla. Esta rápida intervención de la Oficina Anticorrupción le valió a Marí la presentación de una querella por parte de la Fiscalía.

En otros casos de denuncias contra la gestión del Govern de Armengol la Oficina Anticorrupción había realizado todos los trámites pertinentes y lejos de derivar el tema a la Justicia optó por el archivo. Vicent Marí siempre lamentó que a pesar de haberse ofrecido a dar todas las explicaciones oportunas ante la Oficina Anticorrupción nunca se le concedió la posibilidad de hacerlo. La denuncia contra Marí la impulsó el PSOE y recientemente ha sido archivada por el juez al no observar ningún delito.

530 expedientes de la Oficina Anticorrupción archivados

La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Estarellas, ha negado este miércoles cualquier tipo de injerencia en la tramitación de los expedientes de la extinta Oficina Anticorrupción.

«No he mirado ningún expediente. El Govern no mira quién o qué se denuncia», ha señalado en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, en la que ha reconocido, en este sentido, que ha tenido que preguntar a los técnicos el estado de los expedientes y las distintas tramitaciones.

La consellera, sobre esto, ha explicado que, siguiendo lo que prescribe la ley de creación del registro de transparencia que implicaba la liquidación de la Oficina Anticorrupción, se han entregado al Parlament para su custodia unos 300 expedientes ya finalizados; dos que estaban iniciados se están tramitando según lo convenido, mientras que 228 que estaban pendientes de incoar habrían caducado.

Estarellas ha vuelto a defender la liquidación de la Oficina por su falta de transparencia y por suponer una duplicidad de funciones.

La diputada del PSIB Pilar Costa, en su turno, ha lamentado que con la liquidación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción «haya desaparecido la prevención» y se haya eliminado «por una decisión política» el canal de denuncias. «Se ha robado a la ciudadanía el derecho a formular denuncias», ha indicado.

Sobre este asunto, la consellera se ha referido a la situación actual de impasse, a la espera de que se convenie con el Estado el organismo estatal de denuncias de posibles delitos.

Costa, además, ha preguntado a Estarellas qué hará el Govern tras la absolución al ex conseller Carlos Delgado y por qué se cambió el abogado de la CAIB personado en la causa. La consellera ha señalado que la Administración actuará siempre en defensa de los intereses de los ciudadanos de Baleares y ha quitado importancia al cambio de abogado. «La noticia sería que nos hubiéramos retirado o que no estuviéramos personados», ha respondido.

Tanto la diputada socialista como Maria Ramon, de Més per Mallorca, han coincidido en afirmar que la comparecencia ha llegado tarde, nueve meses después de haberse solicitado. La ecosoberanista se ha interesado por el contenido blindado de los expedientes que ahora obran en poder del Parlament.