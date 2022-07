La presidenta socialista de Baleares, Francina Armengol, se ha gastado 20.000 euros en el viaje a Argentina para presentar una ley sobre migración que no existe, que no ha entrado en el Parlament y de la que los grupos parlamentarios no tiene ninguna noticia. Lo que presentó la jefa del Ejecutivo balear en Argentina, concretamente en San Pedro, fue la ley para regular las comunidades baleares en el exterior.

Según el Ejecutivo balear, esta ley, que ni siquiera conoce el Consell de Govern, «es una nueva norma que reconocerá a las personas vinculadas con las Islas independientemente de su ascendencia u origen».

Para explicar esta ley a la comunidad balear residente en Argentina, la presidenta Armengol viajó acompañada por su jefe de gabinete, Quim Torres, la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, y del director general de Relaciones Institucionales y Cooperación Local, Francesc Miralles.

El coste total del viaje fueron 20.000 euros pero lo más llamativo, como ha publicado OKDIARIO, es que de esta cantidad 15.000 euros fueron para los cuatro billetes de avión, el doble del precio de mercado. El viaje fue del 31 de mayo al 6 de junio.

La excusa oficial del viaje fue asistir a la celebración del XXIV Pleno del Consejo de las Comunidades Baleares en el Exterior en la localidad de San Pedro, donde también visitó a las autoridades institucionales de Buenos Aires y Rosario.

El portavoz del PP en el Parlament, Toni Costa, afirma, en declaraciones a OKDIARIO, que «no es de recibo que Armengol se vaya a Argentina para presentar una ley de la que en Baleares nadie sabe nada». Según Costa, el desplazamiento a Argentina de Armengol y de otras tres personas «no está justificado y sólo ha servido para hacer electoralismo».

Tonio Costa señala que «nadie discute que los miembros del Govern viajen por motivos de trabajo pero lo que es discutible y perjudicial para la política es que la presidenta se vaya sin motivo aparente y que en cinco días las cuatro personas de la comitiva se gasten 20.000 euros. Son 1.00 euros por persona y día».

Para el portavoz del PP este gasto de 20.000 euros «no está justificado y mucho menos con la que está cayendo con el aumento descomunal de precios». Explica Costa que la inflación ha subido el 10,2% en términos globales pero que cuando el ciudadano va al mercado ve cómo los productos básicos han subido mucho más. «Es una falta de respeto que la presidenta haga esto en estos momentos. Se debería ahorrar este tipo de comportamientos que no llevan a ningún sitio», sentencia Toni Costa.

El coste total del viaje fueron 20.000 euros pero lo más llamativo, como ha publicado este medio, es que de esta cantidad 15.000 euros fueron para los cuatro billetes de avión, el doble del precio de mercado. El viaje fue del 31 de mayo al 6 de junio.

Fue un viaje que en teoría tendría que haber sido programado de antemano y abonado a un precio de mercado razonable, pero que, sin embargo, la mandataria balear pagó a cargo del contribuyente a precio de oro.

Coincidiendo con el XXIV Pleno del Consejo de Comunidades Baleares en el Exterior, la presidenta Armengol y la consellera Garrido asistieron en San Pedro a la presentación del documental Fent les Argentines, coproducido por la radiotelevisión pública IB3, sobre el fenómeno de la emigración balear en ese país.