Armengol exige a Prohens que acoja a los 59 menas que Sánchez pactó con Puigdemont mandar a Baleares

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha intervenido este sábado en la inauguración del XV Congreso de los Socialistas de Baleares, en el que ha exigido a la presidenta del Govern, Marga Prohens que acoja a los 59 menas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez pactó con el partido del prófugo Puigdemont (Junts) mandar a Baleares procedentes de Canarias.

«Cómo es posible que en estas islas haya 17 millones de turistas cada año y no sea posible acoger a 59 menores migrantes para ser solidarios en Canarias», se ha preguntado la también presidenta del Congreso que ha hecho caso omiso de la crisis migratoria que padecen las Islas donde en el caso de Mallorca la llegada de menas ha aumentado un 625% en los últimos cinco años desbordando y colapsando los centros de acogida.

Pese a ello, Armengol ha manifestado que «los socialistas luchamos, contra una ola reaccionaria a nivel internacional, que en Baleares encarnan PP y Vox», ha subrayado la reelegida secretaria general del PSIB-PSOE, denunciando que «tanto monta, monta tanto», ya que los populares «han asumido la política y la forma de hacer política» de los de Abascal.

Un escenario ante el cual, según ha apostillado Armengol, «existen dos opciones». Por un lado, «uno se puede poner de perfil y no hacer nada», y, por otro, «uno puede alzarse en pie y decir ya basta». Y, esto es lo que han decidido hacer los socialistas de Baleares, decir «ya basta, empieza la carrera para volver a gobernar en 2027», ha subrayado la secretaria general del PSIB-PSOE, convencida de que los socialistas volverán en 2027 a «servir a la gente de estas islas, a tener el orgullo de cambiar las cosas a mejor» en esta tierra.

Además, en una semana en la que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, «ha decidido entregarse a los postulados de Vox», cuestionando el Pacto Verde y negando la crisis climática. También, en una semana en la que una mujer ha sido asesinada presuntamente a manos de su pareja en Puigpunyent, en Mallorca, en Baleares, mientras «hay que escuchar que la violencia machista no existe en aquellos que cogobiernan en esta comunidad autónoma».

Frente a ello, Francina Armengol ha afirmado que los socialistas de Baleares eligen «luchar», como también eligen hacerlo para que «todo el mundo tenga acceso a una vivienda digna y se aplique la ley estatal de vivienda, para topar los precios del alquiler».

Según ha manifestado la número uno del PSOE balear desde que ella no gobierna «las listas de espera sanitaria se van alargando incomprensible e inhumanamente, contra cada una de esas personas que esperan para poder tener la atención de su médico o su operación»; por «una educación pública, de calidad y gratuita»; por «la lengua catalana y para que nadie vaya otra vez en contra de la identidad propia»; y para que «se aplique la ley de dependencia», porque desde que el PSIB-PSOE no gobierna, «se ha duplicado el tiempo de espera para una plaza en esta comunidad autónoma».

Así mismo, han elegido «luchar» con «fuerza, valentía, ganas, ilusión y empatía», contra un Govern que a su juicio «no aplica nada de todo esto, que no trabaja por el bienestar social, que no trabaja por el interés general, que no trabaja por la gente».

Pues, «en estos momentos, donde en Baleares hay unos 17 millones de turistas, tenemos un Govern que a temporadas dice que las islas están saturadas, luego dice que no, y se dedica a hacer promoción turística en otros mercados», cuando «lo que hace falta es un Govern con las cosas claras, con una hoja de ruta política, un planteamiento de comunidad autónoma, un planteamiento claro de a dónde quiere ir».