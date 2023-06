Tras cumplir este 2023 nada menos que 25 años viviendo de la política, de los 51 que tiene, y tras perder la recientes elecciones autonómicas del 28 de mayo, la aún presidenta en funciones del Ejecutivo balear, Francina Armengol, que encabezará la lista socialista por las Islas en las elecciones generales del 23 de julio, amenaza con volver a Baleares dentro de cuatro años y ser por cuarta vez candidata del PSOE al Govern.

Después de dos legislaturas consecutivas gobernando en Baleares en coalición con independentistas de Més y Podemos, Armengol se despedía este martes, con un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, de todo el personal a su servicio en el Consolat de Mar, sede de la presidencia del Govern y lanzaba el aviso.

Gràcies a tots els treballadors/es del Consolat que dia a dia, amb la vostra dedicació i professionalitat, i també gran calidesa i qualitat humana, heu fet funcionar la casa aquests 8 anys.

Estic molt agraïda per com m’heu tractat sempre i per haver fet feina al vostre costat.… pic.twitter.com/UQsjGHOOa2

