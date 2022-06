El coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, rechaza en este podcast de esRadio97.1 que ofrece OKBALEARES la suspensión de la sesión de control al Govern y el debate sobre la propuesta del PP en el Parlament sobre una reducción de impuestos.

El líder de los socios nacionalistas de Armengol considera «como principio que siempre se deben dar las máximas facilidades para que se produzca el debate y el control de la oposición». Sin censurar abiertamente el planteamiento de la presidenta y el PSIB-PSOE, Gabriel Torrens le repreguntó si lo habría hecho así y Apesteguia respondió: «Desconozco las razones».

Y aclarado que no se han explicado y que lo único expuesto fue que ya lo hizo el popular José Ramón Bauzá en su día (aunque no suspendiendo la sesión en la misma mañana prevista), el nacionalista confesó en antena que «no es un argumento». Apostilló que «es un mero hecho ilustrativo» y señaló que lo que en su opinión lo que se debe hacer es debatir «con la fuerza de los argumentos y la ideología».

Por otro lado, Apesteguia defiende la candidatura de Neus Truyol a las próximas elecciones municipales por su partido. Según el coordinador de Més, su compañera ha explicado cómo actuó para terminar con el problema de vertidos al mar y que su imputación no debe impedir que encabece las listas a Cort en mayo.

Sobre el posible incumplimiento del cógido ético, asegura que la petición de cuatro años de cárcel no es por corrupción y por tanto no se debe aplicar. Y respecto al el hecho de que se la investigue por un delito medioambiental, que podría atentar contra los principios de su partido ecosoberanista, insistió en que la ex presidenta de Emaya actuó para evitar los vertidos a la Bahía de Palma.