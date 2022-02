La guerra fratricida que vive el PP a nivel nacional está teniendo sus repercusiones a nivel regional en Baleares donde los partidarios de uno y otro sector han empezado a tomar posiciones. La dirección regional del partido en las Islas se apresuró a imponer el silencio para evitar conflictos pero no esto no ha sido suficiente. El pasado sábado la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, se posicionó a favor de Isabel Díaz Ayuso, un hecho que tenido sus consecuencias. El apartado del partido, afín a Pablo Casado y García Egea, le prohibió este domingo a Celeste ofrecer la rueda de prensa de este lunes aunque a última hora rectificó.

Mercedes Celeste se mostró a favor de Ayuso en la red social Twitter. El jueves estuvo presente en el acto de Esperanza Aguirre en Palma donde la ex presidenta de la Comunidad de Madrid defendió a Ayuso y exigió a Pablo Casado la destitución del secretario general García Egea.

Otros miembros del PP también se han manifestado de una forma u otra a favor de la presidenta madrileña como la ex senadora y portavoz del PP en Felanitx, Catalina Soler; el ex secretario general, Miquel Ramis o ex concejales con peso político reciente en Palma, como Fernando Gilet o Andreu Garau. Gilet también estuvo presente en el acto de Aguirre.

Mientras, la dirección del PP en Baleares intenta por todos los medios que ningún dirigente haga manifestaciones a favor de Ayuso o Casado. Este domingo, ningún miembro del partido ha asistido a la concentración celebrada en Palma a favor de Ayuso.

No hay que olvidar que el actual presidente del PP de Palma, Jaime Martínez, fue avalado por el actual secretario general del PP, Teodoro García Egea y que la presidenta regional, Marga Prohens, cuenta desde hace años con el apoyo incondicional de Pablo Casado, ahora como líder del PP balear y antes como portavoz adjunta en el Congreso de los Diputados. También es cierto que en numerosas ocasiones Prohens ha mostrado su admiración por la presidenta madrileña.

Por parte de la dirección del PP balear, la postura oficial la expresó el sábado la secretaria general, Sandra Fernández, que se limitó a reconocer la «absoluta perplejidad» de la formación ante lo ocurrido en Madrid. Admitió el «malestar» que hay entre la militancia y lamentó que el conflicto entre Casado y Ayuso «nos afecta a todos».

La presidenta del PP balear, Marga Prohens, se remitió a retuitear a Fernández, y a manifestar que «mi prioridad es mantener la unidad, la ilusión y seguir trabajando en un único objetivo: ofrecer una alternativa liberal para acabar con el socialismo en Baleares».

Desde Ibiza, el presidente del Consell, Vicent Marí (PP), reconocía que lo sucedido en la Comunidad de Madrid, es «una cuestión que nos ha sorprendido a todos», y sin profundizar en la polémica, se limitó a señalar que, como presidente del Consell, está «centrado y concentrado» en trabajar y resolver problemas que hay en Ibiza. «No me despistaré con otras disputas internas que se producen en Madrid», zanjó Marí.

El conflicto del PP a nivel nacional llega en un mal momento para el PP de Baleares, un momento en el que se había conseguido la unidad absoluta con la elección de Marga Prohens como presidenta, la de Jaime Martínez como líder en Palma y con la renovación por consenso de las juntas locales a excepción de la de Calvià, donde no hay acuerdo.