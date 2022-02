Tras la renuncia esta tarde del director general de Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Carromero, por el presunto espionaje a la presidenta dela Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su ex pareja y a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, la ex presidenta autonómica madrileña, Esperanza Aguirre, ha exigido en Palma que el siguiente en dimitir debe ser el secretario general del PP, Teodoro García Egea. «En caso de que no lo haga por voluntad propia, debería ser cesado y poner a otro que se decida a convocar el congreso del partido», ha señalado.

Aguirre ha afirmado que «estamos contraviniendo los estatutos y los deseos de los afiliados que quieren votar». Para Aguirre, lo que ha pasado hoy, «afecta de lleno al Partido Popular, y en el PP, dicho por Pablo Casado, la organización del partido está en manos de Teodoro García Egea, y por lo tanto, como esto ha sido una catástrofe, debe de dimitir, como lo ha hecho Carromero».

En la misma línea, consideró que de esta crisis «debe salir reforzado el centro derecha que se lo dieron a Pablo Casado dividido en tres, aunque esa tercera pata de Ciudadanos, prácticamente no existe, pero la otra sí, Vox».

Sobre la formación de Abascal, la ex ministra subrayó que «es un partido constitucional, del que yo discrepo en algunas cosas, pero no en otras». Por ello advirtió de que «o nos unimos cuando haya Elecciones Generales, o tendremos cuatro años más de este gobierno socialcomunista, que no tiene precedentes, ni en España desde la Guerra Civil, ni en ninguna parte de Europa».

En plena crisis interna del PP, la ex ministra y ex presidenta de la Comunidad de Madrid ha presentado esta jueves en el Círculo Mallorquín (Palma) su libro Sin complejos, en una acto dirigido por el presidente de la entidad, Nacho Deiá. Un acto que ha despertado notable expectación en la capital balear, con lleno total en los salones de la entidad. Entre los presentes, rostros muy conocidos de la sociedad mallorquina, entre ellos el exjefe del Ejército de Tierra y líder de Vox en Palma, Fulgencio Coll. Llamativa ausencia de la plana mayor del PP balear.

Aguirre ha recordado a los presentes que formó parte de un gobierno, el primero del PP, «que no teníamos mayoría, pero fuimos el más votado con 9,6 millones de votos, estaba Felipe González, 9,3 millones, y Julio Anguita, con dos millones . Si Felipe se hubiera presentado a la investidura, no habríamos gobernado», remarcó la dirigente popular.

Por ello advirtió que para gobernar «se necesita la mayoría absoluta, y todos aquellos que crean en la unidad de España, en la Constitución , en la monarquía, en la propiedad privada, en el Estado de Derecho y en el respeto a la Ley, todos estos, tienen que apoyar esta alternativa de 176 escaños para llegar al gobierno». Y zanjó: «Espero que ese partido sea el PP y Pablo Casado el futuro presidente».