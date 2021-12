El Palma Futsal, que hasta ahora no había tenido ningún positivo registrado en su plantilla salvo el caso de Carlos Barrón en una concentración con España, ha visto como justo en estas fechas el virus ha contagiado a tres jugadores en los últimos días y pese a extremar todas las precauciones. Antonio Vadillo ha tenido que suspender el regreso a entrenamientos previsto para ayer domingo una vez que se confirmaron los positivos y a la espera de un cribado exhaustivo en las próximas horas para evitar más contagios. “Nosotros nos hemos puesto en manos de los médicos, de Sanidad, para que nos guíen en el camino a seguir y a partir de ahí extremar las precauciones y no bajar los brazos porque en el momento que te descuidas el bicho te ataca” asegura, a lo que añade que “es una situación compleja que no viene bien a nadie pero en la que ahora lo que impera es la salud. Lo importante es que los afectados estén estables, no vaya a más y estamos en manos de lo que nos digan. Esperemos que no haya más positivos, que hay indicios que podría haber más, y que la situación esté controlada para seguir luchando entre todos contra este maldito Covid19”.

La plantilla del Palma Futsal entrenó el jueves por la mañana por última vez antes de afrontar dos días de descanso y tras jugar el miércoles frente al Manzanares FS, equipo que días atrás confirmó varios casos de positivos en su plantilla. Ahora le ha tocado al Palma Futsal pese a extremar todas las precauciones. “El último rival ante el que jugamos en la Liga tiene varios positivos, en el filial también han dado positivo varios jugadores… El bicho está cerca y tenemos que extremar las precauciones aún más. Es un tema muy importante, que nos condiciona la vida real” reconoce el técnico. Vadillo avisa que “sabemos que pese a extremar las precauciones y estando muy atento a los contagios, siempre lo tenemos cerca. El deporte no está exento de que nos podamos contagiar, como se demuestra una vez más, y es un contratiempo importante tener varios positivos en la plantilla”.