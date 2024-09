Antonio Sánchez, el currante silencioso del Mallorca

Antonio Sánchez es el currante silencioso del Mallorca. Lo pongas donde lo pongas siempre te da un buen rendimiento. Ahora le ha tocado jugar como lateral derecho tras la lesión de Maffeo en el campo del Leganés y no sólo ha cumplido, sino que de hecho se lo ha puesto difícil al entrenador, que para el partido del próximo lunes en Sevilla ante el Betis tendrá hasta a cuatro jugadores para actuar en esa demarcación.

El mallorquín no parte nunca entre los teóricos titulares, pero siempre acaba jugando muchos partidos. El año pasado Aguirre le dijo que lo mejor para él era buscarse otro equipo porque no iba a tener minutos, pero se negó a entregar la toalla y fue un jugador importantísimo no sólo en la Liga, sino también en la Copa del Rey, ganándose a pulso su renovación.

Lo mismo está sucediendo en esta temporada. Poco a poco ha ido ganándose la confianza de Jagoba Arrasate, que no ha dudado en mantenerle como lateral derecho pese a que ésta no es su posición porque el entrenador vasco sabe que es muy fiable y que siempre le va a dar rendimiento. Un chico para todo que es en realidad un tesoro en la plantilla.

Antonio Sánchez está empezando a hacerse un hueco entre los futbolistas históricos del Mallorca. Está a tan sólo tres partidos de cumplir los 150 con la camiseta bermellona, y eso son ya palabras mayores. En condiciones normales esta misma temporada debería dar un salto muy importante en el ranking general, en el que ahora mismo ocupa la posición 62, a sólo un partido de distancia del uruguayo Chory Castro, al que alcanzará esta próxima jornada ante el Betis.

El martes jugó un gran partido ante la Real Sociedad pese a tener enfrente a un jugador de la calidad de Barrenechea, al que no sólo secó, sino que además le sobraron fuerzas para incorporarse al ataque. Lo lógico es que con la vuelta de Maffeo regrese al centro del campo, pero eso será más adelante porque ahora es probable que el lunes ante el Betis siga en el lateral derecho, y la verdad es que no le sorprendería a nadie porque se lo ha ganado a pulso.