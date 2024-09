El Mallorca acaba con el gafe y se dispara a los ocho puntos

El Mallorca acaba con el gafe de la Real Sociedad y se dispara a los ocho puntos en la zona media alta de la clasificación tras un gol de penalti marcado por Abdón en la primera parte que resultó suficiente para vencer a un rival que no perdía en Palma desde 2.012, pero que demostró que esta temporada no tiene nada que ver con las precedentes. Gran partido defensivo de los de Arrasate, que no cedieron absolutamente nada, aunque el gran protagonista fue Sergi Darder, que cuajó su mejor actuación con la camiseta roja.

Menos de dos minutos tardó la Real Sociedad en disparar a puerta. Sergio Gómez soltó un zurdazo desde la derecha que obligó a intervenir a Leo Román. No fue una oportunidad clara, pero sí que sirvió para que los donostiarras empezaran a marcar territorio ante un Mallorca muy cauteloso en el arranque de partido. Antonio Raíllo respondió por primera vez con un cabezazo que se fue fuera tras un saque de esquina. Más peligroso fue Barrenechea casi después con una vaselina que atrapó de nuevo Leo Román.

Sergi Darder fue el siguiente en intentarlo a los once minutos con un disparo desde fuera del área que ahora sí exigió a Remiro. Fue la consecuencia de la mejora del Mallorca, que al paso por el minuto diez había conseguido por fin encontrar su sitio en un partido ahora ya muy igualado. A los 14 minutos un contragolpe conducido por Darder acabó con un centro de Mojica al que no pudo llegar por poco Larin. El canadiense tuvo el 1-0 de nuevo a los 26 minutos, pero Aihen le rebañó el balón en el último instante.

Cada vez más decantado el partido hacia el bando doméstico, acabó llegando lo que se veía venir desde hacía un rato, aunque fue gracias a un error ajeno. A los 34 minutos Barrenechea sacó la mano a pasear en el área ante un centro de Samú Costa y el VAR lo cazó. Abdón transformó el penalti desde los once metros y puso en ventaja al Mallorca, que estaba siendo ya mucho mejor que la Real Sociedad.

ABDÓN 𝐆𝐎𝐋 PRATS BASTIDAS ❤️🖤#MallorcaRealSociedad 1-0 pic.twitter.com/FqTsWFuy0a

— Real Mallorca (@RCD_Mallorca) September 17, 2024

El 1-0 cambió por completo el paisaje y obligó a Imanol Alguacil a tomar cartas en el asunto. Kubo apareció tras el descanso para reemplazar a un inoperante Sergi Gómez y la Real intentó volver a tomar el mando de un partido que hacía ya mucho rato que tenía perdido. Barrenechea quiso sacarse la espina del error en el penalti a los 51 minutos, pero su disparo se fue al limbo. Ante la ofensiva donostiarra la respuesta del Mallorca fue demoledora. Sergi Darder habilitó a Larin, que cabeceó a la red, pero ni por esas le vale al canadiense. El VAR demostró que por escasos centímetros estaba adelantado y el gol fue anulado.

La Real Sociedad se mantuvo vivo en el partido, pero todos sus ataques fueron estériles. El croata Sucic fue el más entonado, pero no resultó suficiente ni siquiera para inquietar a un Mallorca que no tuvo problemas para mantener su ventaja hasta el final.

Mallorca: Leo Román (1), Antonio Sánchez (2), Raíllo (2), Copete (2), Mojica (2), Omar Mascarell (2), Samú Costa (1), Sergi Darder (3), Robert Navarro (1), Larin (1) y Abdón (1). Muriqi (1) por Abdón (62′), Asano (1) por Larin (62′), Dani Rodríguez (1) por Robert Navarro (69′), Morlanes (1) por Darder (88′), Valery (1) por Samú Costa (88′)

Real Sociedad: Remiro (1), Elustondo (1), Zubeldia (1), Aguerd (1), Aihen (1), Zubimendi (1), Turrientes (1), Sergio Gómez (1), Sucic (2), Barrenechea (1) y Oyarzabal (1). Kubo (1) por Sergi Gómez (46′), Odriozola (1) por Elustondo (60′), Oskarsson (1) por Oyarzabal (60′), Marín (1) por Turrientes (60′), Becker (2) por Barrenetxea (77′)

Árbitros: Cordero Vega (1). TA Abdón, Turrientes

Goles: 1-0. Min.35: Abdón de penalti

Incidencias: 17.132 espectadores en Son Moix.