Andratx ha amanecido esta mañana con el orgullo de haber tuteado y competido contra el segundo clasificado de la Liga Santander. El cuadro de José Contreras se ha ganado el respeto y la admiración de todo un país tras haber tocado con los dedos un sueño que estuvo a un paso de hacerse realidad.

Tras la finalización del encuentro, OkBaleares pudo conversar con tres de los grandes protagonistas de una histórica noche copera. Uno de los emblemas del conjunto balear, Gerardo Bonet, se mostró resignado por haber caído eliminados desde los once metros: “Ha sido una verdadera lástima. La tanda de penalties es una lotería, pero nos quedamos con el ambiente y con la ilusión de toda la afición que ha estado impresionante. Hemos podido gozar de una experiencia impresionante, además, el nombre de Andratx ha quedado por todo lo alto”.

A pesar de haber tres categorías de diferencia entre ambos conjuntos, el capitán andritxol tuvo la sensación en todo momento de haber podido pasar de ronda: “En nuestro campo siempre es muy complicado jugar. Hemos podido tutear a todo un Champions League, por ello, si competimos a este nivel nos irá muy bien en la liga. Estoy muy orgulloso por el pueblo, por el equipo y por todos los que forman el club”, sentenció el centrocampista.

Por parte del central Damià Ramos, la sensación que le apoderaba en ese instante era la de haber dejado salir vivo a todo un coloso del fútbol europeo: “Perder en los penalties fastidia mucho. Los hemos tenido contra las cuerdas, pero no ha podido ser. Creo que con el tiempo sabremos valorar todavía más lo que hemos hecho esta noche, ya que en el campo la sensación era que tenían el control del balón y dominaban, pero que no podían con nosotros”. El futbolista mallorquín se mostró emocionado por el ambiente que se respiró durante los 120 minutos en el municipal de Sa Plana: “Ha sido una pasada… Nos ha dado un plus para poder competir contra todo un Sevilla”, afirmaba.

Uno de los capitanes del conjunto sevillista, Nemanja Gudelj, destacó la dificultad de la eliminatoria: “Sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero nuestra misión era seguir en la competición copera y lo hemos conseguido. Estamos contentos por ello”, detallaba el jugador serbio.

El pueblo de Andratx ha podido acoger por primera vez en su historia dos encuentros de fútbol profesional. El Real Oviedo y el Sevilla FC han sido testigos de que en Sa Plana, los sueños, aún son más bonitos. Han hecho historia. Gracias, “gallos”.