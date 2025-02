Alfonso Díaz: «No trabajamos para llenar titulares, sino para defender al club»

«No trabajamos para llenar titulares, sino para defender al club», ha asegurado hoy Alfonso Díaz, CEO de Negocio del Mallorca, en la rueda de prensa que ha mantenido junto a Pablo Ortells para analizar el mercado de fichajes de este mes de enero. «Estamos en contacto permanente con la Federación y ahí es donde trasladamos nuestro malestar», ha agregado el ejecutivo, que ha asegurado que «todo lo que ingresamos lo invertimos en el crecimiento del Mallorca».

«Tenemos una interlocución contínua con la Federación. Tras lo que pasó ante el Atlético trasladamos nuestra más enérgica protesta por la falta de criterio que se está aplicando con el VAR. Lo vimos con Omar Mascarell ante el Betis comparando con lo que le pasó a Jan Salas en el Metropolitano. Sobre todo queremos defender la integridad de los futbolistas, porque se trata de entradas muy duras», ha añadido Díaz.

El directivo cree que «es necesario efectuar una revisión profunda sobre los criterios del VAR. Es una tecnología muy positiva que ha venido a ayudar al fútbol. El problema es cuando se trata de una interpretación humana. Ahí es donde debemos establecer criterios unánimes que se apliquen de la misma manera, y eso es lo que estamos reclamando para conseguir que se respete y se defienda al Mallorca».

«Estamos bien considerados en todos los estamentos del fútbol español. Se nos respeta y se nos escucha. No voy a entrar a valorar si un club hace o no un comunicado porque ese no es mi trabajo», ha añadido Alfonso Díaz.

Sobre el desarrollo del mercado ha recalcado que que «Ortells es quien toma las decisiones a nivel deportivo. Tenemos que poner en valor lo que han hecho los jugadores en la primera vuelta. Les avalan los 30 puntos que han sumado hasta ahora». «No hemos repartido dividendos. Todo lo que se ingresa se invierte en el crecimiento del club», ha enfatizado.

Finalmente, sobre el reciente comunicado de Moviment Mallorquinista criticando la inacción del club se limitó a responder que «yo no me dedico a leer comunicados. Estamos trabajando para hacer más grande al club. Hemos pasado de 47 a 80 peñas, estamos continuamente con ellos. Obviamente no podemos acertar en todo lo que hacemos, pero intentamos estar en contacto diario con el mallorquinismo. Somos 23.000 abonados, hemos ido creciendo y cada vez hay más gente joven que acude al estadio».